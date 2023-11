Ángel Di María lo bloqueó en Instagram por sus críticas: su esposa le respondió

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSports/status/1725499921996874039&partner=&hide_thread=false PERDONALO FIDEO, no sabía lo que hacía



Federico estuvo en La Bombonera para Argentina - Uruguay y le mandó un mensaje especial a Angelito di María, que lo tiene bloqueado en Instagram pic.twitter.com/kiU57NIlB0 — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2023

"Di María me tiene bloqueado en Instagram porque lo castigué en su pasado. Me bloqueó merecidamente, ahora quiero que me perdone, me dio una de las alegrías más grandes de mi vida", contó un joven. "Yo le escribía muchas cosas malas. Era personal con él porque... no sé, él no tenía nada que ver", continuó.

Tras publicarlo en las redes sociales, el video se viralizó y le llegó a Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, que le dejó un comentario. "No vale estar solo en las buenas", disparó la rosarina.

esposa di maria