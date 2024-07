Ángel Di María: "No estoy preparado para mi último partido, pero ya es el momento"

El conjunto nacional ya vencía 2-0 al conjunto norteamericano cuando Lionel Scaloni mandó a la cancha a Nicolás González para darle descanso a "Fideo", quien se retiró ovacionado del estadio.

“Pase lo que pase en la final, creo que puedo salir por la puerta grande. Lo di todo”, analizó el jugador tras el partido y agregó: “Siempre di mi vida por esta camiseta. Hubo momentos en los que no pude, pero últimamente sí. Agradezco a todos lo que me apoyaron”.

En esta Copa América, el delantero viene teniendo un rol fundamental, destacándose siempre que le tocó entrar, y fue clave en la delantera para el triunfo de la Selección por 2-0 ante su par canadiense gracias a sus combinaciones constantes con Lionel Messi y los pases en profundidad a Julián Álvarez.

Se descarta que el domingo sumará minutos en la final del certamen, que a juzgar por sus recientes palabras, sería finalmente su último encuentro con la camiseta celeste y blanca.

El posteo de Ángel Di María tras el triunfo ante Canadá

"No encuentro palabras para decir todo lo que me está pasando en este momento, pero lo que quiero destacar es el agradecimiento que siento hacia este grupo de jugadores, todos y cada uno de ellos hizo que yo haya llegado donde llegué, sin cada uno de ellos nunca hubiera podido ganar todo lo que gane, me llevo muchos trofeos más que importantes pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compra con nada. Infinitas gracias a este grupo que siempre voy a llevar en mi corazón. Vamos Argentina. Una final más, un paso más".

