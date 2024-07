Ángel Di María y un nuevo título en la despedida: sus impresionantes números en la Selección Argentina

Los números de Ángel Di María en la Selección Argentina

145 partidos disputados desde su debut con la Albiceleste

30 goles

3 goles en finales con la selección mayor (Copa América 2021, Finalissima y Mundial de Qatar 2022)

30 asistencias

cuatro títulos obtenidos

7 finales disputadas

di maria seleccion Las estadísticas de Ángel Di María en la Selección Argentina.

Qué dijo Ángel Di María luego de una nueva consagración de la Selección Argentina

"Estaba escrito, era de esta manera, lo soñé, dije que era la última, soné que llegaba a la final, que la ganaba, que me retiraba de esta manera", expresó el jugador, que cumplió su último partido en la Selección. Y además, agregó: "Parece fácil (ganar), pero es difícil, lo se porque lo vi del otro lado, ahora se está dando. Lamentablemente me hubiera gustado ganar con la camada anterior, pero se dio con ellos, estos chicos me dieron todo".

El abrazo de Lionel Scaloni con Ángel Di María: ¿lo convence de seguir?

Una vez culminado el partido y en pleno festejo se vio el tremendo abrazo que se dieron entre el entrenador y el subcapitán. "Fideo" ya dijo que no sigue, pero quizás el DT insistió para alguna que otra función más.