Angustia en Venezuela: buscan a siete jugadores desaparecidos tras los terremotos

Quién es Yimvert Berroterán, una de las promesas del fútbol de Venezuela

Entre los nombres involucrados, el caso de Berroterán genera especial atención por su proyección dentro de las selecciones juveniles. Con apenas 18 años, el mediocampista venía desarrollando una carrera ascendente que lo había convertido en una de las figuras más prometedoras del fútbol venezolano. Su crecimiento dentro de las categorías formativas de La Vinotinto le permitió transformarse en una presencia habitual dentro de los distintos procesos juveniles impulsados por la federación.

Durante su paso por la Selección Sub-17 logró destacarse por sus condiciones técnicas, su capacidad para llegar al área rival y su compromiso táctico. En esa categoría acumuló 17 encuentros y convirtió tres goles, registros que fortalecieron su consideración dentro de los planes a futuro del seleccionado nacional. Su evolución lo llevó posteriormente a formar parte de los proyectos vinculados a la Sub-20.

A nivel de clubes, Berroterán pertenece a la UCV FC, institución en la que comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional. Durante la actual temporada había sumado participación en tres encuentros oficiales, acumulando experiencia en la máxima categoría mientras continuaba su desarrollo deportivo. Su progresión despertaba expectativas tanto en el club como en los cuerpos técnicos de las selecciones juveniles. Por estas horas, la prioridad absoluta está centrada en las labores de búsqueda.

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