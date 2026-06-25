Angustia en Venezuela: buscan a siete jugadores desaparecidos tras los terremotos
La Federación Venezolana de Fútbol confirmó que siete futbolistas continúan sin ser localizados luego de los devastadores sismos que afectaron distintas regiones del país.
El deporte venezolano vive momentos de enorme preocupación como consecuencia de los terremotos que golpearon distintas zonas del país en los últimos días. Mientras los equipos de emergencia mantienen activos los operativos de rescate y asistencia a las comunidades afectadas, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó que siete futbolistas permanecen desaparecidos.
La situación más alarmante involucra a Yimvert Berroterán, mediocampista de la Selección Sub-20 de Venezuela y considerado uno de los proyectos más importantes de las categorías juveniles nacionales. El futbolista fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las áreas que sufrió importantes daños tras los movimientos sísmicos. Desde entonces, familiares, autoridades y organismos deportivos siguen de cerca las tareas de búsqueda con la esperanza de obtener noticias alentadoras.
La Federación confirmó además que otros seis futbolistas también continúan desaparecidos. Se trata de Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García. Las autoridades mantienen abiertos distintos operativos en las regiones afectadas y trabajan de manera coordinada con organismos de emergencia para intentar localizar a todas las personas reportadas como desaparecidas.
La noticia generó una fuerte reacción en el ambiente futbolístico venezolano. Diversos clubes, dirigentes, jugadores y entrenadores expresaron su solidaridad con las familias afectadas y utilizaron sus canales oficiales para difundir información vinculada a la búsqueda. Además, numerosas instituciones deportivas emitieron mensajes de apoyo mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más comprometidas por la tragedia.
Quién es Yimvert Berroterán, una de las promesas del fútbol de Venezuela
Entre los nombres involucrados, el caso de Berroterán genera especial atención por su proyección dentro de las selecciones juveniles. Con apenas 18 años, el mediocampista venía desarrollando una carrera ascendente que lo había convertido en una de las figuras más prometedoras del fútbol venezolano. Su crecimiento dentro de las categorías formativas de La Vinotinto le permitió transformarse en una presencia habitual dentro de los distintos procesos juveniles impulsados por la federación.
Durante su paso por la Selección Sub-17 logró destacarse por sus condiciones técnicas, su capacidad para llegar al área rival y su compromiso táctico. En esa categoría acumuló 17 encuentros y convirtió tres goles, registros que fortalecieron su consideración dentro de los planes a futuro del seleccionado nacional. Su evolución lo llevó posteriormente a formar parte de los proyectos vinculados a la Sub-20.
A nivel de clubes, Berroterán pertenece a la UCV FC, institución en la que comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional. Durante la actual temporada había sumado participación en tres encuentros oficiales, acumulando experiencia en la máxima categoría mientras continuaba su desarrollo deportivo. Su progresión despertaba expectativas tanto en el club como en los cuerpos técnicos de las selecciones juveniles. Por estas horas, la prioridad absoluta está centrada en las labores de búsqueda.
Los jugadores venezolanos que están desaparecidos tras el terremoto
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