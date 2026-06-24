Fuerte sismo sacude a Venezuela: daños en edificios e infraestructura
El temblor de magnitud 7,1 se sintió con fuerza en Caracas, donde varios edificios sufrieron daños a raíz de las sacudidas y cundió el pánico entre la población.
Un sismo de magnitud 7,1 sacudió este miércoles una vasta región de Venezuela, ocurrido a las 18.04 (hora local) cerca de la población de Morón, en el estado de Carabobo, a unos 200 kilómetros al oeste de Caracas.
El terremoto afectó la zona de la costa central venezolana, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, su sigla en inglés), habiéndose sentido con intensidad en la capital del país y en zonas de Colombia, Curazao, Aruba y Caribe Neerlandés (región conformada por las islas Bonaire, San Eustaquio y Saba).
Si bien por el momento no se conoce la magnitud total de los daños causado por el fuerte temblor, se sabe que obligó a la evacuación de numerosos edificios en Caracas, algunos de los cuales habrían sufrido daños, con grietas en departamentos y rotura de vidrios, según reportan agencias internacionales. También hubo caída de postes en la vía pública.
Si bien, como se indicó, no existe por el momento información oficial, las citadas agencias de noticias hablan de escenas de pánico en la zona comercial, donde centenares de personas salieron de viviendas, comercios y oficiales ubicadas en los temblorosos edificios para buscar refugio en la calle.
Por otro lado, se emitieron alertas de tsunami para Venezuela, Aruba y Bonaire, así como avisos preventivos para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con el Sistema de Alerta de Tsunamis de los Estados Unidos.
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