Terremotos en Venezuela: aumenta el número de muertos y hay más de 33.000 desaparecidos

Ante la desesperación por la falta de comunicación en las zonas de desastre, se activó “Desaparecidos Terremoto Venezuela”, un sitio web desarrollado de urgencia por voluntarios para facilitar el reencuentro de familias. La plataforma ya registra más de 30.000 personas reportadas sobre las cuales se desconoce su paradero.

Terrremoto Venezuela Caracas Equipos de rescatistas y civiles buscan sobrevivientes

El abrumador volumen de reportes responde principalmente a la falta de señal por los cortes totales de electricidad, internet y telefonía celular que mantienen a regiones enteras incomunicadas. A través de las redes sociales, miles de migrantes venezolanos comparten nombres y fotos de sus seres queridos con la esperanza de obtener algún tipo de información sobre sus estados ante el apagón tecnológico que sufre el país caribeño.

Terrremoto Venezuela Caracas Varios países ofrecieron asistencia humanitaria para contribuir en los rescates

Varios países envían ayuda humanitaria a Venezuela

En paralelo, varios países de la región se movilizaron para ayudar a Venezuela. En el caso de Argentina, el Gobierno de Javier Milei expresó su solidaridad y manifestó su disposición a colaborar con la asistencia humana que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes.

“En momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las familias afectadas y con los equipos de rescate y protección civil que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de la población", expresó el Presidente en un comunicado.

En cuestión monetaria, el papa León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, ya envió una primera ayuda económica de 100.000 euros a Venezuela para contribuir con los gastos del operativo luego de los terremotos. Estados Unidos también anunció que enviará equipos de rescate y ayuda humanitaria, mientras que el FMI asignó US$200 millones.