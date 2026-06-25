La familia de Ricardo Montaner se mostró conmocionada por la tragedia en Venezuela: "Orando"
La triste tragedia que azotó Venezuela dejó una conmoción mundial y preocupación en miles de personas. Así reaccionaron los Montaner.
El devastador fenómeno de la naturaleza que sacudió por completo a Venezuela, dejando un saldo trágico de más de 160 muertes y 900 heridos, provocó una inmediata reacción de la comunidad artística internacional, entre la cual se encuentra la familia de Ricardo Montaner.
En sintonía con las sentidas palabras expresadas por la actriz Catherine Fulop, los integrantes del clan Montaner recurrieron a sus plataformas digitales de manera masiva para manifestar su dolor, demandar protección espiritual y coordinar canales de ayuda humanitaria para asistir a los miles de damnificados por los sismos.
El posteo de Mau y Ricky Montaner
Los encargados de romper el silencio en primera instancia fueron los hermanos Mau y Ricky Montaner, quienes utilizaron el perfil de Instagram que administran de manera conjunta para volcar su desazón. A través de una publicación diseñada con letras blancas sobre un fondo negro, los músicos colgaron una imagen de la insignia patria acompañada por un ruego explícito: “Orando por nuestro país y nuestra gente”, indicaron los jóvenes artistas.
Minutos más tarde, la preocupación se trasladó a los perfiles individuales de los hermanos. Ricky Montaner, esposo de la actriz argentina Stefi Roitman, optó por registrar un descargo en formato audiovisual donde se lo pudo observar notablemente quebrado por la realidad de su tierra natal.
En dicha grabación, el cantante se confesó “frustrado y con mucha ansiedad por no saber exactamente cómo aportar”, al tiempo que se declaró “muy afectado con todo lo que está pasando”, concluyendo su intervención con el posteo de un enlace virtual para encauzar donaciones económicas. En paralelo, su hermano Mau prefirió la brevedad de un texto destinado a pedirle a Dios que “cuide a mi gente”.
Por su parte, el patriarca de la dinastía, Ricardo Montaner, apeló a su cuenta oficial en la red social X para volcar un conciso pero enérgico mensaje de auxilio espiritual. El icónico vocalista nacido en la Argentina plasmó toda su fe y consternación frente a la tragedia humanitaria mediante una plegaria directa: “Dios mío Venezuela… Padre protege a tu pueblo… Venezuela”, lanzó con desesperación.
Si bien Evaluna Montaner no realizó un posteo de forma independiente en sus plataformas individuales, la cantante se acopló a una transmisión conjunta con su marido, el intérprete colombiano Camilo. A través de sus historias, la pareja detalló que tras dar por concluida su gira musical por la ciudad de Ámsterdam durante la noche del martes, se despertaron “con la noticia espantosa con lo que está pasando en Venezuela con el terremoto”.
La hija de Ricardo remarcó el fuerte lazo afectivo que mantuvo con sus compatriotas a lo largo de sus últimas presentaciones en el viejo continente. “Este ha sido un tour donde me sentí más cerquita de mi país porque en cada concierto veo más de 5 banderas y nos hacen sentir más conectados”, agregó la joven artista.
Inmediatamente después, el compositor oriundo de Colombia tomó la palabra para adherir al dolor de su esposa y describir el panorama de devastación que se vive a la distancia.
“Lo que está pasando hoy nos arruga el pecho de una manera muy profunda. Como familia estamos unidos, orando por toda la gente que la está pasando inimaginablemente horrible. Pero esta va a tomar su tiempo”, agregó el colombiano.
En ese mismo sentido, el matrimonio no solo instó a su comunidad de seguidores a aportar recursos desde sus lugares de residencia, sino que informaron que la ONG de la familia, denominada The House Project, se encuentra activa realizando tareas logísticas. Según precisaron, están “sirviendo de puente para que la plata que están aportando llegue a las iniciativas locales puntuales de urgencias” que operan en las zonas de desastre.
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