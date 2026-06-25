La familia de Ricardo Montaner se mostró conmocionada por la tragedia en Venezuela: "Orando"

En dicha grabación, el cantante se confesó “frustrado y con mucha ansiedad por no saber exactamente cómo aportar”, al tiempo que se declaró “muy afectado con todo lo que está pasando”, concluyendo su intervención con el posteo de un enlace virtual para encauzar donaciones económicas. En paralelo, su hermano Mau prefirió la brevedad de un texto destinado a pedirle a Dios que “cuide a mi gente”.

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Por su parte, el patriarca de la dinastía, Ricardo Montaner, apeló a su cuenta oficial en la red social X para volcar un conciso pero enérgico mensaje de auxilio espiritual. El icónico vocalista nacido en la Argentina plasmó toda su fe y consternación frente a la tragedia humanitaria mediante una plegaria directa: “Dios mío Venezuela… Padre protege a tu pueblo… Venezuela”, lanzó con desesperación.

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Si bien Evaluna Montaner no realizó un posteo de forma independiente en sus plataformas individuales, la cantante se acopló a una transmisión conjunta con su marido, el intérprete colombiano Camilo. A través de sus historias, la pareja detalló que tras dar por concluida su gira musical por la ciudad de Ámsterdam durante la noche del martes, se despertaron “con la noticia espantosa con lo que está pasando en Venezuela con el terremoto”.

La hija de Ricardo remarcó el fuerte lazo afectivo que mantuvo con sus compatriotas a lo largo de sus últimas presentaciones en el viejo continente. “Este ha sido un tour donde me sentí más cerquita de mi país porque en cada concierto veo más de 5 banderas y nos hacen sentir más conectados”, agregó la joven artista.

Inmediatamente después, el compositor oriundo de Colombia tomó la palabra para adherir al dolor de su esposa y describir el panorama de devastación que se vive a la distancia.

“Lo que está pasando hoy nos arruga el pecho de una manera muy profunda. Como familia estamos unidos, orando por toda la gente que la está pasando inimaginablemente horrible. Pero esta va a tomar su tiempo”, agregó el colombiano.

En ese mismo sentido, el matrimonio no solo instó a su comunidad de seguidores a aportar recursos desde sus lugares de residencia, sino que informaron que la ONG de la familia, denominada The House Project, se encuentra activa realizando tareas logísticas. Según precisaron, están “sirviendo de puente para que la plata que están aportando llegue a las iniciativas locales puntuales de urgencias” que operan en las zonas de desastre.