El dramático mensaje de Catherine Fulop tras los dos terremotos que azotaron a Venezuela
La conductora y actriz se mostró profundamente afectada por la situación que atraviesa su país natal y compartió sentidos mensajes en las redes sociales.
La secuencia de movimientos sísmicos que sacudió varias regiones de Venezuela provocó una fuerte conmoción y despertó reacciones de numerosas figuras vinculadas al país. Entre ellas apareció Catherine Fulop, quien decidió exteriorizar su preocupación mediante distintas publicaciones en sus plataformas digitales.
La artista, que desde hace años desarrolla su carrera en la Argentina, utilizó sus redes para manifestar su dolor por la compleja coyuntura que atraviesan miles de venezolanos luego de los episodios telúricos.
“Oremos por Venezuela”, escribió la actriz en una de sus publicaciones, acompañando la frase con distintos emojis vinculados al dolor y la esperanza. El mensaje tuvo una amplia repercusión entre sus seguidores, que rápidamente expresaron su apoyo y solidaridad.
En paralelo, la conductora compartió imágenes relacionadas con las consecuencias de los terremotos y ayudó a difundir información de interés para las personas afectadas por la emergencia. Posteriormente, Fulop volvió a pronunciarse con otro mensaje destinado a fortalecer el espíritu colectivo frente a la tragedia. “Hoy, más unidos que nunca”, publicó la artista, en una reflexión que generó numerosas reacciones.
Las expresiones de la actriz fueron celebradas por sus seguidores, quienes destacaron su permanente vínculo con Venezuela y su sensibilidad ante una situación de gran complejidad.
Otras personalidades ligadas al país también se sumaron a las muestras de apoyo. Entre ellas se encuentran el cantante Carlos Baute, la influencer Lele Pons y el músico Danny Ocean, quienes utilizaron sus redes para enviar mensajes de acompañamiento.
Mientras continúan las tareas de asistencia y relevamiento de daños, las expresiones de solidaridad siguen multiplicándose en medio de un escenario signado por la incertidumbre, la aflicción y la necesidad de reconstrucción.
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