El dramático mensaje de Catherine Fulop tras los dos terremotos que azotaron a Venezuela

En paralelo, la conductora compartió imágenes relacionadas con las consecuencias de los terremotos y ayudó a difundir información de interés para las personas afectadas por la emergencia. Posteriormente, Fulop volvió a pronunciarse con otro mensaje destinado a fortalecer el espíritu colectivo frente a la tragedia. “Hoy, más unidos que nunca”, publicó la artista, en una reflexión que generó numerosas reacciones.

Las expresiones de la actriz fueron celebradas por sus seguidores, quienes destacaron su permanente vínculo con Venezuela y su sensibilidad ante una situación de gran complejidad.

Otras personalidades ligadas al país también se sumaron a las muestras de apoyo. Entre ellas se encuentran el cantante Carlos Baute, la influencer Lele Pons y el músico Danny Ocean, quienes utilizaron sus redes para enviar mensajes de acompañamiento.

Mientras continúan las tareas de asistencia y relevamiento de daños, las expresiones de solidaridad siguen multiplicándose en medio de un escenario signado por la incertidumbre, la aflicción y la necesidad de reconstrucción.