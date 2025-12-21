Aníbal Moreno habló como nuevo jugador de River: "Decisión correcta"

La pretemporada del plantel comenzó el sábado en el River Camp, aunque será breve en Buenos Aires. Entre el 3 y el 18 de enero, la delegación se trasladará a San Martín de los Andes para continuar con los trabajos, mientras que luego habrá una serie de amistosos en Punta del Este, donde Moreno podría tener sus primeras apariciones con la camiseta del Millonario.