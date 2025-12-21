Aníbal Moreno habló como nuevo jugador de River: "Decisión correcta"
El volante se convirtió en refuerzo del Millonario tras una negociación relámpago con Palmeiras y habló por primera vez tras su llegada a Núñez.
River sumó a su segundo refuerzo del mercado de pases y continúa cumpliendo los pedidos de Marcelo Gallardo. Luego de la llegada de Fausto Vera, el Millonario cerró la incorporación de Aníbal Moreno, otro mediocampista argentino proveniente del fútbol brasileño.
La operación se resolvió en tiempo récord. Aunque el nombre del ex Newell’s no aparecía entre los principales apuntados, River y Palmeiras llegaron rápidamente a un acuerdo para el traspaso del jugador a cambio de unos 7 millones de dólares por el 100% del pase.
El pasado sábado se confirmó oficialmente la llegada del futbolista. En ese contexto, el volante se encontraba en Catamarca participando de un evento benéfico y, tras disputar el partido solidario, habló con El Esquiú sobre el paso que dio en su carrera: “Uno viene acá a disfrutar, mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí”, expresó el mediocampista, que venía de un año exigente con Palmeiras.
Moreno profundizó luego en los motivos de su decisión y dejó en claro su entusiasmo por este nuevo desafío. “Hicimos lo mejor para mi familia y para mi futuro, así que creo que es una decisión correcta. Tengo muchas ganas de comenzar el año, me preparé muy bien y si Dios quiere vamos a estar cerca”, completó.
Revisión médica y comienzo de la pretemporada con River
Este domingo, a primera hora, Aníbal Moreno se realizaró la revisión médica y posteriormente firmará su contrato con River. La idea del cuerpo técnico es que se sume al grupo a comienzos de la próxima semana.
La pretemporada del plantel comenzó el sábado en el River Camp, aunque será breve en Buenos Aires. Entre el 3 y el 18 de enero, la delegación se trasladará a San Martín de los Andes para continuar con los trabajos, mientras que luego habrá una serie de amistosos en Punta del Este, donde Moreno podría tener sus primeras apariciones con la camiseta del Millonario.
