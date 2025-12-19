El sueño de Marcelo Gallardo: River evalúa una movida ambiciosa por Aníbal Moreno

anibal moreno

Aun así, el nombre de Aníbal Moreno no está completamente descartado. El periodista César Merlo señaló que, pese a lo complejo del escenario, River intentará un nuevo acercamiento para evaluar si existe alguna ventana de oportunidad. En el club brasileño, sin embargo, consideran que el mediocampista tiene mercados más atractivos que el fútbol argentino, sobre todo tras su convocatoria a la Selección Argentina en la última fecha FIFA, donde sumó minutos en un amistoso.

Mientras tanto, River ya aseguró la llegada de Fausto Vera para el puesto de volante central y mantiene como prioridad a Ascacibar, aunque esa negociación todavía no avanzó de manera concreta. Si esa alternativa no prospera y la salida de Moreno de Palmeiras se vuelve posible, en Núñez están dispuestos a jugar una última ficha. El objetivo es claro: sumar jerarquía al mediocampo. El camino, sin embargo, está lleno de obstáculos. Difícil, sí. Imposible, no.