El sueño de Marcelo Gallardo: River evalúa una movida ambiciosa por Aníbal Moreno
El mediocampista de Palmeiras aparece en el radar del Muñeco como una de las opciones para reforzar el eje del equipo, pero las condiciones económicas y contractuales complican seriamente la operación.
River tiene claro que el mercado de pases lo obliga a ir al corazón de sus problemas futbolísticos. El mediocampo fue, a lo largo del último año, la zona donde el equipo mostró más irregularidades: falta de generación, poca continuidad en los rendimientos y una rotación constante que impidió consolidar nombres propios. Marcelo Gallardo lo detectó rápidamente y puso el foco en reforzar ese sector, donde ya hubo salidas y donde aún no apareció un volante capaz de adueñarse del juego.
En ese contexto, Aníbal Moreno volvió a surgir como una alternativa de jerarquía, aunque su llegada se presenta como un desafío de alta complejidad. El volante de 26 años, actualmente en Palmeiras, es un futbolista que siempre estuvo en la consideración del entrenador millonario. Su paso por el fútbol brasileño lo consolidó como uno de los mediocampistas más regulares del continente, al punto de convertirse en una pieza clave del Verdao, subcampeón tanto de la Copa Libertadores como del Brasileirao en esta temporada.
Aunque llamó la atención que no fuera titular en la final ante Flamengo, su protagonismo a lo largo del año despertó el interés de varios clubes y abrió interrogantes sobre su futuro, pese a que tiene contrato vigente hasta 2029. Desde Brasil trascendió que la Banda Roja realizó averiguaciones formales hace algunas semanas, en paralelo a consultas de otros equipos.
Marcelo Gallardo quiere a Aníbal Moreno para River
El principal escollo es económico: Palmeiras lo tasó en 15 millones de dólares en el último mercado, el doble de lo que pagó por él en 2023. Si bien su situación actual podría flexibilizar levemente esa cifra, sigue siendo una inversión muy elevada para el Millonario, que se fijó un techo global cercano a los 20 millones para todo el mercado de pases. Destinar casi todo ese monto a un solo jugador no parece sencillo de sostener.
Además, hay un punto clave en la estrategia de River: la dirigencia apunta mayormente a incorporaciones a préstamo con opción de compra. En ese esquema, solo estaría dispuesto a hacer una excepción por Santiago Ascacibar. Palmeiras, en cambio, es categórico: solo negocia una transferencia definitiva y no está dispuesto a modificar sustancialmente sus condiciones.
Aun así, el nombre de Aníbal Moreno no está completamente descartado. El periodista César Merlo señaló que, pese a lo complejo del escenario, River intentará un nuevo acercamiento para evaluar si existe alguna ventana de oportunidad. En el club brasileño, sin embargo, consideran que el mediocampista tiene mercados más atractivos que el fútbol argentino, sobre todo tras su convocatoria a la Selección Argentina en la última fecha FIFA, donde sumó minutos en un amistoso.
Mientras tanto, River ya aseguró la llegada de Fausto Vera para el puesto de volante central y mantiene como prioridad a Ascacibar, aunque esa negociación todavía no avanzó de manera concreta. Si esa alternativa no prospera y la salida de Moreno de Palmeiras se vuelve posible, en Núñez están dispuestos a jugar una última ficha. El objetivo es claro: sumar jerarquía al mediocampo. El camino, sin embargo, está lleno de obstáculos. Difícil, sí. Imposible, no.
