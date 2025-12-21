La Selección tiene su casa en Mar del Plata: en el año del mundial la sorpresa del Balneario del fútbol
La Selección Argentina tendrá su base de operaciones también en el verano, en la ciudad de Mar del Plata. ¿Irá Messi a la Ciudad Feliz?
La ciudad de Mar del Plata asume todos los veranos, sobre todo en enero, un rol central sobre todo lo que sucede en el país y este 2026 no será la excepción, porque siguen firmes sus propuestas culturales, deportivas y muchos espacios para jóvenes, esperando que las playas se colmen de turistas.
Pero este 2026 no es un año más, es el año del mundial, donde la Selección Argentina buscará repetir lo de Qatar 2022 y en el certamen donde se espera el "ultimo baile" (last dance) de Lionel Messi.
Y en ese contexto, en estas horas se confirmó que una de las bases de la Selección durante el verano estará en el Balneario 12 de Punta Mogotes, el histórico parador del fútbol de los veranos en la ciudad de Mar del Plata.
"La Selección tendrá su sede acá en Mar del Plata, para nosotros como balneario es un orgullo que nos elijan para este enero de 2026", le dijo Augusto Digiovanni a minutouno.com.
El Balneario de la Selección en Mar del Plata
Desde presencia de jugadores y exjugadores, entre lo que no se descarta algunos campeones del mundo en Qatar 2022, como ya pasó con Thiago Almada, y autoridades del fútbol argentino, el Balneario 12 se transformó en el balneario de la Selección.
Además, desde el 5 de enero transmitirá en vivo y en directo desde el Balneario 12 "AFA Estudio", que es el stream oficial de la Selección Argentina.
Por todo esto, según le adelantaron autoridades del B12 a minutouno.com, durante este verano habrá sorpresas, regalos y se preparará todo para ver el Mundial desde la playa, como sucedió cuatro años atrás.
Balneario 12: la cancha donde el fútbol se toma vacaciones
En la costa de Mar del Plata, más precisamente en Punta Mogotes, hay un lugar que desde hace décadas late al ritmo del balón incluso en pleno verano: el Balneario 12. No es una cancha de estadio, ni un club de barrio… pero para generaciones de futbolistas argentinos fue y sigue siendo el balneario del fútbol.
Lo que comenzó como un punto de descanso frente al mar, con arena, mates y amigos, terminó siendo el lugar donde cracks del deporte rey encontraron un espacio para relajarse, jugar al fútbol en la playa, compartir con la gente y hasta dejar huellas tangibles de su paso.
Durante los años ’90 y 2000, el parador fue un punto de encuentro habitual para figuras del fútbol argentino. Algunos de los nombres más recordados que marcaron época allí son:
- Diego Armando Maradona (quien visitó el lugar en 2006 y jugó picados en la arena con turistas y fanáticos).
- Claudio Caniggia
- Oscar Ruggeri
- Ariel Ortega
- Martín Palermo
- Fernando Redondo
- Juan Sebastián Verón
- Marcelo Gallardo
- Carlos Tevez
- Claudio “Turco” García
- Rolfi Montenegro
- Fernando Gago
- Y muchos más.
No eran solo celebridades que se veían desde la distancia: jugaban al fútbol, se mezclaban con otros veraneantes en fut-voley o picados playeros, firmaban camisetas y se tomaban fotos, dejando a Balneario 12 casi como una extensión del vestuario de verano.
Maradona y los homenajes que quedaron para siempre
La presencia de Diego Maradona marcó un antes y un después en la mística del lugar. No solo por su visita histórica, sino porque el parador lo inmortalizó de manera artística:
En 2022 se diseñó una enorme gigantografía subacuática con el rostro del Diez en el fondo de una piscina del Balneario 12, obra de la artista marplatense Nanu Aleksandruk, como homenaje al ídolo.
Estas expresiones, junto con las anécdotas de aquel febrero de 2006, cuando Maradona firmó más de mil camisetas y jugó con todo el mundo en la playa, solidificaron la identidad futbolera del parador.
La Scaloneta y el Mundial: homenaje al campeón del mundo
El fenómeno no terminó con los ídolos del pasado. Tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el Balneario 12 siguió manteniendo viva su relación con el fútbol:
Se inauguró una cancha con un mural gigante de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo, obra de artistas locales y símbolo de la admiración que se respira en el lugar por la Albiceleste.
Hoy, Balneario 12 no es solo un balneario más en la costa atlántica. Es un lugar donde la arena y el mar se mezclan con camisetas, anécdotas, murales, pelota y recuerdos imborrables de generaciones de futbolistas argentinos. Allí, la pelota nunca se detiene del todo: simplemente cambia de escenario, del césped a la playa, pero sigue siendo el centro del juego.
