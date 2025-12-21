La Selección tiene su casa en Mar del Plata: en el año del mundial la sorpresa del Balneario del fútbol

Además, desde el 5 de enero transmitirá en vivo y en directo desde el Balneario 12 "AFA Estudio", que es el stream oficial de la Selección Argentina.

estatua lionel messi mar del plata

Por todo esto, según le adelantaron autoridades del B12 a minutouno.com, durante este verano habrá sorpresas, regalos y se preparará todo para ver el Mundial desde la playa, como sucedió cuatro años atrás.

Balneario 12: la cancha donde el fútbol se toma vacaciones

En la costa de Mar del Plata, más precisamente en Punta Mogotes, hay un lugar que desde hace décadas late al ritmo del balón incluso en pleno verano: el Balneario 12. No es una cancha de estadio, ni un club de barrio… pero para generaciones de futbolistas argentinos fue y sigue siendo el balneario del fútbol.

Lo que comenzó como un punto de descanso frente al mar, con arena, mates y amigos, terminó siendo el lugar donde cracks del deporte rey encontraron un espacio para relajarse, jugar al fútbol en la playa, compartir con la gente y hasta dejar huellas tangibles de su paso.

image

Durante los años ’90 y 2000, el parador fue un punto de encuentro habitual para figuras del fútbol argentino. Algunos de los nombres más recordados que marcaron época allí son:

Diego Armando Maradona (quien visitó el lugar en 2006 y jugó picados en la arena con turistas y fanáticos).

(quien visitó el lugar en 2006 y jugó picados en la arena con turistas y fanáticos). Claudio Caniggia

Oscar Ruggeri

Ariel Ortega

Martín Palermo

Fernando Redondo

Juan Sebastián Verón

Marcelo Gallardo

Carlos Tevez

Claudio “Turco” García

Rolfi Montenegro

Fernando Gago

Y muchos más.

No eran solo celebridades que se veían desde la distancia: jugaban al fútbol, se mezclaban con otros veraneantes en fut-voley o picados playeros, firmaban camisetas y se tomaban fotos, dejando a Balneario 12 casi como una extensión del vestuario de verano.

Maradona y los homenajes que quedaron para siempre

image

La presencia de Diego Maradona marcó un antes y un después en la mística del lugar. No solo por su visita histórica, sino porque el parador lo inmortalizó de manera artística:

En 2022 se diseñó una enorme gigantografía subacuática con el rostro del Diez en el fondo de una piscina del Balneario 12, obra de la artista marplatense Nanu Aleksandruk, como homenaje al ídolo.

Maradona pileta La pileta de Maradona vista desde un Dron.

Estas expresiones, junto con las anécdotas de aquel febrero de 2006, cuando Maradona firmó más de mil camisetas y jugó con todo el mundo en la playa, solidificaron la identidad futbolera del parador.

La Scaloneta y el Mundial: homenaje al campeón del mundo

image

El fenómeno no terminó con los ídolos del pasado. Tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el Balneario 12 siguió manteniendo viva su relación con el fútbol:

Se inauguró una cancha con un mural gigante de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo, obra de artistas locales y símbolo de la admiración que se respira en el lugar por la Albiceleste.

balneario mar del plata Verano Mar del Plata

Hoy, Balneario 12 no es solo un balneario más en la costa atlántica. Es un lugar donde la arena y el mar se mezclan con camisetas, anécdotas, murales, pelota y recuerdos imborrables de generaciones de futbolistas argentinos. Allí, la pelota nunca se detiene del todo: simplemente cambia de escenario, del césped a la playa, pero sigue siendo el centro del juego.