El fuerte mensaje de Eduardo Domínguez a los hinchas y la incertidumbre por su futuro en Estudiantes
El entrenador habló sobre su continuidad en Estudiantes durante los festejos en Plaza Moreno y dejó la decisión en manos de la dirigencia.
En medio de la celebración por los títulos obtenidos, Estudiantes vivió una noche cargada de emociones en Plaza Moreno. Allí, además de festejar la coronación en el Trofeo de Campeones, tras vencer a Platense en San Nicolás, y el título del Torneo Clausura, los hinchas expresaron con fuerza su deseo de que Eduardo Domínguez continúe al frente del equipo.
“Ole le, ola la, el Barba es del Pincha, del Pincha no se va”, cantaron los fanáticos ante un DT visiblemente emocionado, que no esquivó el tema y dejó una definición que rápidamente encendió el debate sobre su futuro.
En pleno festejo, el DT fue claro y le trasladó la responsabilidad a la conducción del club. “Les agradezco de todo corazón, pero depende de Marcos (Angeleri), no de mí”, expresó ante la multitud, en referencia al secretario técnico de Estudiantes.
Luego, el entrenador agradeció a todos los estamentos del club y volvió a mencionar a la dirigencia. “Gracias a todos. Gracias a los jugadores, muchas gracias a Marcos, muchas gracias a la dirigencia”, señaló, antes de cerrar con una frase que alimentó la ilusión de los hinchas: “Esperamos ser mejores el año que viene”.
Con las recientes consagraciones, Eduardo Domínguez alcanzó su quinto título como entrenador de Estudiantes. Anteriormente, había conquistado la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga Profesional 2024, el Trofeo de Campeones 2024 y el Torneo Clausura. De esta manera, el Barba se convirtió en el segundo director técnico más ganador de la historia del Pincha, solo por detrás de Osvaldo Zubeldía, que obtuvo seis títulos, entre ellos tres Copas Libertadores.
En ese contexto, también se destacaron las imágenes de los abrazos entre Domínguez y Juan Sebastián Verón, presidente del club, tanto en Santiago del Estero como en San Nicolás. Tras la coronación ante Racing, la Brujita había anticipado el escenario en diálogo con TyC Sports: “No sé si decir retener, pero nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder hablar, planificar. Por delante tenemos objetivos nuevos, va a ser más complejo. Queremos abordarlo de una forma. En el crecimiento, todos nos tenemos que tratar de apoyar, ver, construir, tener autocrítica. De ahí, algo bueno siempre va a salir. Ojalá que sea, obviamente, con Eduardo a la cabeza”.
