El fuerte mensaje de Eduardo Domínguez a los hinchas y la incertidumbre por su futuro en Estudiantes

En ese contexto, también se destacaron las imágenes de los abrazos entre Domínguez y Juan Sebastián Verón, presidente del club, tanto en Santiago del Estero como en San Nicolás. Tras la coronación ante Racing, la Brujita había anticipado el escenario en diálogo con TyC Sports: “No sé si decir retener, pero nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder hablar, planificar. Por delante tenemos objetivos nuevos, va a ser más complejo. Queremos abordarlo de una forma. En el crecimiento, todos nos tenemos que tratar de apoyar, ver, construir, tener autocrítica. De ahí, algo bueno siempre va a salir. Ojalá que sea, obviamente, con Eduardo a la cabeza”.