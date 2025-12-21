Estudiantes campeón del Trofeo de Campeones 2025: así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

El triunfo ante el Calamar le permitió al Pincha llegar a los 19 títulos oficiales en su historia. De esta manera, el club de La Plata alcanzó a Vélez en el séptimo puesto del ranking de los equipos más ganadores del fútbol argentino, en un contexto marcado además por su conflicto institucional con la AFA. El ciclo de Domínguez sigue agigantándose y ya ubica al entrenador como uno de los más exitosos en la historia del club, respaldado por resultados y consagraciones en competencias locales.