Aníbal Moreno sigue sin fecha de regreso: qué lesión tiene y por qué preocupa en en River

El tratamiento combina trabajos de kinesiología y diferentes ejercicios de rehabilitación. La intención es incrementar paulatinamente la exigencia, siempre de acuerdo con las sensaciones del jugador y la respuesta que presente su cuerpo ante cada etapa.

Por qué la vuelta de Moreno a River es incierta

Uno de los principales motivos por los que todavía no existe una fecha confirmada es que la recuperación no está determinada únicamente por un calendario. La evolución de Moreno será la que marque cuándo podrá comenzar a acercarse nuevamente a la competencia.

Si responde favorablemente a las cargas de trabajo, podrá avanzar hacia ejercicios de mayor intensidad y posteriormente comenzar el proceso de reinserción futbolística. En cambio, cualquier molestia podría obligar a reducir las exigencias y extender los tiempos.

Por lo pronto, el volante está prácticamente descartado para el partido del sábado frente a Atlético Tucumán, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura. La institución de Núñez deberá esperar para conocer si en los próximos días aparece una evolución que permita acelerar su regreso o si, por el contrario, será necesario mantener el plan actual.