Aníbal Moreno sigue sin fecha de regreso: qué lesión tiene y por qué preocupa en en River
El mediocampista continúa trabajando de manera diferenciada mientras avanza en la rehabilitación de su discopatía lumbar. Por el momento, está prácticamente descartado para lo que viene.
Aníbal Moreno atraviesa un proceso de recuperación que mantiene en suspenso su regreso al primer equipo de River. El mediocampista de 27 años continúa afectado por una discopatía lumbar y, pese a que su evolución es progresiva, todavía no existe una fecha concreta para que vuelva a disputar un partido oficial.
La lesión comenzó a condicionar su actividad después de la eliminación del Millonario frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026. Desde entonces, el volante no logró reincorporarse con normalidad a los entrenamientos y actualmente realiza trabajos diferenciados bajo el seguimiento permanente del cuerpo médico.
La llegada de Leonardo Ponzio al puesto de entrenador interino tampoco modificó el escenario. Moreno todavía no pudo sumar minutos durante el ciclo del León y su disponibilidad continúa dependiendo exclusivamente de cómo responda físicamente durante la rehabilitación.
¿Qué lesión tiene Aníbal Moreno?
El mediocampista padece una discopatía lumbar, una afección relacionada con el desgaste o la degeneración de los discos intervertebrales ubicados en la zona baja de la espalda.
En este tipo de lesiones, los tiempos de recuperación pueden variar considerablemente de acuerdo con la evolución de cada futbolista. Por ese motivo, la Banda Roja decidió avanzar de manera progresiva y evitar establecer de antemano un plazo definitivo para el retorno de Moreno.
El tratamiento combina trabajos de kinesiología y diferentes ejercicios de rehabilitación. La intención es incrementar paulatinamente la exigencia, siempre de acuerdo con las sensaciones del jugador y la respuesta que presente su cuerpo ante cada etapa.
Por qué la vuelta de Moreno a River es incierta
Uno de los principales motivos por los que todavía no existe una fecha confirmada es que la recuperación no está determinada únicamente por un calendario. La evolución de Moreno será la que marque cuándo podrá comenzar a acercarse nuevamente a la competencia.
Si responde favorablemente a las cargas de trabajo, podrá avanzar hacia ejercicios de mayor intensidad y posteriormente comenzar el proceso de reinserción futbolística. En cambio, cualquier molestia podría obligar a reducir las exigencias y extender los tiempos.
Por lo pronto, el volante está prácticamente descartado para el partido del sábado frente a Atlético Tucumán, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura. La institución de Núñez deberá esperar para conocer si en los próximos días aparece una evolución que permita acelerar su regreso o si, por el contrario, será necesario mantener el plan actual.
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