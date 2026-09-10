Neymar, a los hinchas de Atlético Mineiro: "Sin mi rodilla, soy mejor que todo su equipo"
El delantero brasileño presenció desde la tribuna el triunfo de Santos ante el Galo por la Copa Sudamericana y reaccionó a las provocaciones de los aficionados visitantes.
Neymar volvió a ser protagonista fuera de la cancha. El delantero brasileño, actualmente alejado de la actividad por una lesión muscular, estuvo presente en el estadio durante el partido entre Santos y Atlético Mineiro por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y terminó envuelto en un cruce con los hinchas visitantes.
El encuentro terminó con triunfo 2-0 para el conjunto paulista, pero una de las imágenes que más llamó la atención se produjo fuera del terreno de juego. Desde la grada, la estrella brasileña recibió provocaciones de los aficionados del Galo y decidió contestarles sin ningún tipo de filtro.
La respuesta del futbolista carioca rápidamente tomó repercusión por el tono desafiante y por la referencia a su actual condición física, marcada por una nueva lesión que lo mantiene fuera de las canchas.
La respuesta de Neymar a los hinchas del Galo
Mientras observaba el partido, Ney fue increpado por simpatizantes del rival que se encontraban en el estadio. Lejos de ignorar las provocaciones, el atacante decidió responder y lanzó una frase que rápidamente se volvió protagonista de la jornada. “Incluso sin mi rodilla, juego mejor que todo su equipo”, dijo el astro ante los hinchas.
La declaración tuvo como contexto su delicado presente físico: el crack se encuentra actualmente recuperándose de una lesión muscular que sufrió durante un partido del Peixe y que lo obligará a permanecer alejado de la competencia durante varias semanas.
Su reacción reflejó, además, el carácter competitivo que históricamente mostró durante su carrera. Incluso sin poder participar dentro del campo de juego, el delantero no dejó pasar las provocaciones de los simpatizantes rivales.
La nueva lesión que mantiene fuera a Neymar
El atacante sufrió una lesión durante el partido ante Palmeiras disputado el 2 de septiembre y tuvo que abandonar el campo de juego entre lágrimas. Los estudios posteriores determinaron que se trata de un problema muscular de tipo 2A en el bíceps femoral del muslo derecho.
Según el diagnóstico mencionado, el tiempo estimado de recuperación es de al menos un mes. Por esa razón, Neymar tampoco estará disponible para disputar el encuentro de vuelta de los cuartos de final ante Atlético Mineiro.
Su ausencia representa un golpe importante para Santos, especialmente en una instancia trascendente del torneo continental. Mientras continúa con su recuperación, sigue acompañando al equipo desde afuera.
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