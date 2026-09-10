Neymar, a los hinchas de Atlético Mineiro: "Sin mi rodilla, soy mejor que todo su equipo"

Su reacción reflejó, además, el carácter competitivo que históricamente mostró durante su carrera. Incluso sin poder participar dentro del campo de juego, el delantero no dejó pasar las provocaciones de los simpatizantes rivales.

La nueva lesión que mantiene fuera a Neymar

El atacante sufrió una lesión durante el partido ante Palmeiras disputado el 2 de septiembre y tuvo que abandonar el campo de juego entre lágrimas. Los estudios posteriores determinaron que se trata de un problema muscular de tipo 2A en el bíceps femoral del muslo derecho.

Según el diagnóstico mencionado, el tiempo estimado de recuperación es de al menos un mes. Por esa razón, Neymar tampoco estará disponible para disputar el encuentro de vuelta de los cuartos de final ante Atlético Mineiro.

Su ausencia representa un golpe importante para Santos, especialmente en una instancia trascendente del torneo continental. Mientras continúa con su recuperación, sigue acompañando al equipo desde afuera.