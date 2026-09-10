Donald Trump se metió en la NBA y habló de rehacer el polémico traspaso de Luka Doncic
El presidente de Estados Unidos cuestionó el intercambio que llevó al esloveno de Dallas Mavericks a Los Ángeles Lakers y lanzó una llamativa propuesta durante su visita a Texas.
Donald Trump volvió a meterse en una discusión deportiva y apuntó contra uno de los traspasos más polémicos de los últimos años en la NBA: el que llevó a Luka Doncic desde Dallas Mavericks hasta Los Ángeles Lakers. Durante un discurso en Dallas, el presidente de Estados Unidos se refirió a la operación que todavía genera críticas entre los hinchas de los Mavericks y consideró que el movimiento podría quedar en la historia como uno de los peores intercambios deportivos.
“Puede pasar a la historia por ser el peor traspaso de todos”, sostuvo Trump al referirse a la decisión de Dallas de desprenderse de Doncic. Pero el mandatario fue todavía más allá y, fiel a su estilo, planteó una solución que sorprendió a todos: deshacer la operación.
“Quizás podríamos rehacer ese traspaso. Yo rehago acuerdos todo el tiempo”, afirmó Trump. La frase rápidamente generó repercusión, aunque no se trató de un pedido formal para que la NBA anule el intercambio ni de una intervención concreta del gobierno estadounidense en la liga. El comentario fue realizado en tono distendido durante su discurso.
El traspaso de Doncic se produjo en febrero de 2025 y sacudió por completo a la NBA. El esloveno dejó Dallas después de convertirse en la gran figura de la franquicia y pasó a los Lakers, mientras que los Mavericks recibieron a Anthony Davis, Max Christie y una selección de primera ronda, entre otros elementos de la operación.
La decisión había sido cuestionada desde el primer momento por una parte importante de los fanáticos de Dallas, especialmente por la edad y el nivel que tenía Doncic cuando fue enviado a Los Ángeles. Con el paso del tiempo, la operación siguió siendo objeto de debate. Doncic continuó como una de las principales estrellas de la NBA con los Lakers, mientras que Dallas atravesó distintos cambios en su estructura deportiva.
Por eso, las palabras de Trump encontraron rápidamente eco entre los seguidores de los Mavericks, que todavía recuerdan el inesperado movimiento que terminó con una de las figuras más importantes de la historia reciente de la franquicia jugando para otro equipo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario