Donald Trump se metió en la NBA y habló de rehacer el polémico traspaso de Luka Doncic

Donald Trump volvió a meterse en una discusión deportiva y apuntó contra uno de los traspasos más polémicos de los últimos años en la NBA: el que llevó a Luka Doncic desde Dallas Mavericks hasta Los Ángeles Lakers. Durante un discurso en Dallas, el presidente de Estados Unidos se refirió a la operación que todavía genera críticas entre los hinchas de los Mavericks y consideró que el movimiento podría quedar en la historia como uno de los peores intercambios deportivos.