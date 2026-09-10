El exgoleador europeo que cuestionó la nominación de Messi al Balón de Oro 2026: "Me ha enfadado"
El escocés Ally McCoist se mostró en desacuerdo con la inclusión del argentino entre los 30 candidatos al premio y sostuvo que el reconocimiento debe contemplar exclusivamente el rendimiento de la última temporada.
Lionel Messi volvió a aparecer entre los candidatos al Balón de Oro 2026 y su presencia generó opiniones divididas en el mundo del fútbol. El delantero argentino integra nuevamente la lista de 30 futbolistas seleccionados para competir por uno de los premios individuales más importantes, pero no todos consideran que su inclusión haya sido justificada.
Uno de los que expresó públicamente su desacuerdo fue Ally McCoist, histórico delantero de Escocia y una de las grandes figuras de la historia del Rangers. Durante una participación en el programa “Breakfast” de TalkSPORT, el exfutbolista cuestionó duramente la decisión y protagonizó un intercambio en el que dejó clara su postura sobre la candidatura del rosarino.
Messi, de 39 años, vuelve a estar entre los nominados después de dos años de ausencia. La distinción podría significar su regreso a una competencia que dominó durante buena parte de su carrera, aunque para McCoist el criterio para definir a los candidatos debería ser otro.
La fuerte crítica de McCoist a la nominación de Messi
La discusión comenzó cuando el exdelantero escocés fue consultado por la posibilidad de que Messi pudiera quedarse nuevamente con el Balón de Oro. Su respuesta fue contundente y dejó en evidencia su molestia con la candidatura del argentino. “Messi podría tener la oportunidad de ganarlo, lo cual me ha enfadado. No hay forma alguna en este mundo…”, manifestó McCoist durante el programa.
Ante la sorpresa por sus declaraciones, el conductor le preguntó directamente por qué la presencia de Messi entre los candidatos podía generarle semejante enojo. La respuesta fue todavía más tajante. “Porque no lo merece”, replicó el exjugador del Rangers.
La discusión no terminó allí. Cuando le plantearon que la nominación podía interpretarse como un reconocimiento a la trayectoria de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, McCoist insistió en separar el legado del argentino del objetivo específico del premio.
El argumento central del escocés apunta a que el Balón de Oro debe premiar al futbolista que tuvo el mejor rendimiento durante la temporada evaluada y no convertirse en un homenaje a una carrera extraordinaria. “Sí, pero es para el jugador del año. Es el Balón de Oro, cosa que él no fue. Lo ha sido, pero no lo fue”, afirmó.
Los cracks que competirán por el Balón de Oro masculino
-
Vitinha
Vinicius Jr.
Dayot Upamecano
Ferrán Torres
William Saliba
Fabián Ruiz
Rodri
-
Declan Rice
Julián Quiñónez
William Pacho
Michael Olise
Joao Neves
Lionel Messi
-
Nuno Mendes
Kylian Mbappé
Lautaro Martínez
Marquinhos
Sadio Mané
Lamine Yamal
Khvicha Kvaratskhelia
Harry Kane
Achraf Hakimi
Erling Haaland
Gabriel
Bruno Fernandes
Luis Díaz
Ousmane Dembélé
-
Marc Cucurella
Pau Cubarsí
Jude Bellingham
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario