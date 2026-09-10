El exgoleador europeo que cuestionó la nominación de Messi al Balón de Oro 2026: "Me ha enfadado"

Ante la sorpresa por sus declaraciones, el conductor le preguntó directamente por qué la presencia de Messi entre los candidatos podía generarle semejante enojo. La respuesta fue todavía más tajante. “Porque no lo merece”, replicó el exjugador del Rangers.

La discusión no terminó allí. Cuando le plantearon que la nominación podía interpretarse como un reconocimiento a la trayectoria de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, McCoist insistió en separar el legado del argentino del objetivo específico del premio.

El argumento central del escocés apunta a que el Balón de Oro debe premiar al futbolista que tuvo el mejor rendimiento durante la temporada evaluada y no convertirse en un homenaje a una carrera extraordinaria. “Sí, pero es para el jugador del año. Es el Balón de Oro, cosa que él no fue. Lo ha sido, pero no lo fue”, afirmó.

Los cracks que competirán por el Balón de Oro masculino