Los viejos posteos de Fausto Vera en redes que generaron ruido en River: ¿es hincha de Boca?

La carrera de Fausto Vera antes de recalar en el River de Marcelo Gallardo

Vera se formó en Argentinos Juniors, donde debutó en Primera en 2018 y rápidamente se consolidó como titular. Su rendimiento lo llevó a ser convocado de manera regular a las selecciones juveniles, fue capitán del combinado Sub 23 y participó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021.

En 2022 dio el salto al exterior al ser transferido al Corinthians por siete millones de dólares por el 70% de su pase. En el club brasileño sumó continuidad durante tres temporadas, con un total de 96 partidos oficiales, hasta que a mediados de 2024 pasó al Atlético Mineiro por cinco millones de dólares. En el Galo tuvo un paso con altibajos, alcanzó finales internacionales, pero perdió protagonismo en el último tramo.

fausto vera

Ahora, River aparece como una oportunidad de relanzamiento deportivo. Más allá del ruido generado por viejos posteos, el foco está puesto en su presente y en lo que puede aportar dentro de la cancha. El tiempo dirá si el ex Argentinos logra dejar atrás las polémicas y ganarse a la gente de Núñez con rendimiento y compromiso.