Los viejos posteos de Fausto Vera en redes que generaron ruido en River: ¿es hincha de Boca?
Mientras el mediocampista está a un paso de convertirse en refuerzo del Millonario, reflotaron antiguos posteos en redes sociales que lo vinculan con el mundo xeneize
La inminente llegada de Fausto Vera a River no solo despertó expectativa por lo futbolístico, sino también una fuerte repercusión fuera de la cancha. En las últimas horas, comenzaron a circular en redes sociales antiguos posteos del mediocampista que evidencian simpatía por Boca, un dato que no pasó inadvertido entre los hinchas del Millonario y que rápidamente se convirtió en tema de debate.
Vera, que tiene todo acordado para sumarse al plantel que conduce Marcelo Gallardo, se realizará la revisión médica y, de no surgir inconvenientes, firmará un contrato a préstamo por un año. Sin embargo, antes de que se concrete formalmente su desembarco en Núñez, resurgieron publicaciones realizadas en la red social X -por entonces Twitter- cuando el jugador tenía apenas 13 y 14 años, en las que manifestaba afinidad por el clásico rival de River.
Entre los mensajes que se viralizaron figura uno de julio de 2014 que decía “¡Qué lindo, hoy juega Boca!”, además de otros posteos aún más explícitos, con frases de cargada hacia River y elogios a figuras históricas del conjunto azul y oro. También aparece una declaración de admiración hacia Juan Román Riquelme, ídolo indiscutido del club de la Ribera.
Todas esas publicaciones corresponden a una etapa formativa del futbolista, cuando todavía jugaba en las inferiores de Argentinos Juniors y estaba lejos de imaginar su futuro profesional. Desde el entorno del jugador no le dieron mayor trascendencia al tema y remarcan que se trata de expresiones propias de la adolescencia, habituales en redes sociales de chicos que aún no habían iniciado una carrera profesional.
En River, en tanto, entienden que ese tipo de antecedentes no tiene peso real a la hora de evaluar una incorporación, especialmente considerando que Vera llegará para reforzar un puesto sensible del equipo. Gallardo considera al volante central una pieza clave para renovar el mediocampo de cara a un 2026 exigente, con la Copa Sudamericana como uno de los grandes objetivos.
La carrera de Fausto Vera antes de recalar en el River de Marcelo Gallardo
Vera se formó en Argentinos Juniors, donde debutó en Primera en 2018 y rápidamente se consolidó como titular. Su rendimiento lo llevó a ser convocado de manera regular a las selecciones juveniles, fue capitán del combinado Sub 23 y participó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021.
En 2022 dio el salto al exterior al ser transferido al Corinthians por siete millones de dólares por el 70% de su pase. En el club brasileño sumó continuidad durante tres temporadas, con un total de 96 partidos oficiales, hasta que a mediados de 2024 pasó al Atlético Mineiro por cinco millones de dólares. En el Galo tuvo un paso con altibajos, alcanzó finales internacionales, pero perdió protagonismo en el último tramo.
Ahora, River aparece como una oportunidad de relanzamiento deportivo. Más allá del ruido generado por viejos posteos, el foco está puesto en su presente y en lo que puede aportar dentro de la cancha. El tiempo dirá si el ex Argentinos logra dejar atrás las polémicas y ganarse a la gente de Núñez con rendimiento y compromiso.
