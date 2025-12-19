Facundo Colidio jugará en el equipo de los casados: así anunció su compromiso con su novia

Cómo se conocieron Facundo Colidio y Clara Muzzio

La relación viene de larga data: la pareja se conoció cuando ambos eran adolescentes, antes de que Colidio alcanzara el reconocimiento masivo en el fútbol profesional. De hecho, llevan aproximadamente ocho años juntos. Clara lo ha acompañado en las distintas etapas de su carrera, incluyendo su paso por el fútbol europeo (Inter de Milán, Sint-Truidense) y su regreso a Argentina para jugar en Tigre y posteriormente en River.

Cabe señalar que la joven mantiene un perfil bajo y su cuenta de Instagram es privada, aunque el futbolista suele dedicarle sus goles haciendo una letra "C" con las manos, gesto que se hizo viral especialmente tras su primer gol con la camiseta de River en 2023.

