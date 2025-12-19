Facundo Colidio jugará en el equipo de los casados: así anunció su compromiso con su novia
Clara Muzzio, pareja del jugador de River, compartió un sentido posteo con imágenes del momento en que el futbolista le pidió casamiento. Mirá.
Mientras Facundo Colidio se prepara para la pretemporada de un River que necesita remontar una dura crisis, la vida personal del futbolista está más floreciente que nunca: durante la tarde de este viernes, su novia realizó una publicación donde reveló que el jugador le pidió matrimonio.
La romántica propuesta tuvo lugar en el marco de las vacaciones del deportista, aprovechando el receso con el club, a orillas del mar y con la presencia del caballo de su novia.
En el tierno posteo de Clara Muzzio, donde cuenta lo sucedido, la joven escribió lo siguiente: "De película, cada vez me sorprendes más @facucolidio", escribió la joven, dando a entender que la propuesta fue a todo dar. Y agregó: "Y que esté Voyage en este momento lo hace aún más mágico, sabiendo lo importante que es para mí... sos único, ¡¡¡te amo!!!", escribió, en referencia a su caballo.
De esta manera, se conoció que Colidio pasará al "equipo de los casados", aunque aún no se conoce la fecha exacta en que se realizará la boda.
Cómo se conocieron Facundo Colidio y Clara Muzzio
La relación viene de larga data: la pareja se conoció cuando ambos eran adolescentes, antes de que Colidio alcanzara el reconocimiento masivo en el fútbol profesional. De hecho, llevan aproximadamente ocho años juntos. Clara lo ha acompañado en las distintas etapas de su carrera, incluyendo su paso por el fútbol europeo (Inter de Milán, Sint-Truidense) y su regreso a Argentina para jugar en Tigre y posteriormente en River.
Cabe señalar que la joven mantiene un perfil bajo y su cuenta de Instagram es privada, aunque el futbolista suele dedicarle sus goles haciendo una letra "C" con las manos, gesto que se hizo viral especialmente tras su primer gol con la camiseta de River en 2023.
