El optimismo en España no tiene límites: ya regalan camisetas de su selección con dos estrellas
Se trata de una promoción que al tiempo que recuerda la victoria española en el Mundial 2010 sirve “para celebrar, como se merece la próxima gran victoria”.
Como ya se informó, la FIFA confirmó este viernes la indumentaria que utilizarán las selecciones de la Argentina y España para la final del Mundial 2026 que se disputará desde las 16 (hora argentina) del domingo próximo en el MetLife Stadium de New Jersey.
El combinado dirigido por Lionel Scaloni utilizará la camiseta titular, el short y las medias blancas, tal como ocurrió en la final de Qatar 2022. Además, Emiliano ‘Dibu’ Martínez usará el buzo verde, como en el partido decisivo contra Francia hace tres años y medio.
España, por su parte, también utilizará su indumentaria titular: su típica camiseta roja y el short y las medias azules; mientras que su arquero, Unai Simón, vestirá completamente de celeste.
Pero muchos españoles ya están confiados en que después del domingo esa clásica indumentaria pasará a la historia, al menos en cuanto a la cantidad de estrellas que por ahora lucen sobre el escudo de la Federación Española de Fútbol (FEF): solo una.
Así lo cree una reconocida marca de cerveza con sede en Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía, que lanzó una optimista y audaz promoción, protagonizada por Andrés Iniesta, que puede salir bien o muy mal si es que los liderados por Lionel Messi se imponen en el marcador y obtienen la cuarta estrella.
En concreto, regala una remera de su selección con un parche de dos estrellas: “Esta camiseta no es solo un homenaje a la victoria de 2010. Es un símbolo diseñado para celebrar, como se merece la próxima gran victoria de la Selección”, asegura la marca.
“Nuestra camiseta incluye una segunda estrella adhesiva que podrás pegar sobre el escudo cuando volvamos a ser campeones. Porque visualizamos la victoria y queremos estar preparados para celebrarla”, agregan llenos del mismo optimismo que embarga a muchos fanáticos españoles.
Junto con la camiseta de la cual hay 20 mil disponibles, la empresa entrega un sobre con el parche e instrucciones precisas: "Abrir el 19 de julio", día en el que se disputará entre dos seleccionados que hablan el mismo idioma, lo que ocurrirá por segunda vez en la historia de los mundiales, luego de aquella final inaugural de 1930 entre la Argentina y Uruguay disputada en Montevideo, que ganaron los locales.
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