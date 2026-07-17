El optimismo en España no tiene límites: ya regalan camisetas de su selección con dos estrellas

En concreto, regala una remera de su selección con un parche de dos estrellas: “Esta camiseta no es solo un homenaje a la victoria de 2010. Es un símbolo diseñado para celebrar, como se merece la próxima gran victoria de la Selección”, asegura la marca.

“Nuestra camiseta incluye una segunda estrella adhesiva que podrás pegar sobre el escudo cuando volvamos a ser campeones. Porque visualizamos la victoria y queremos estar preparados para celebrarla”, agregan llenos del mismo optimismo que embarga a muchos fanáticos españoles.

Junto con la camiseta de la cual hay 20 mil disponibles, la empresa entrega un sobre con el parche e instrucciones precisas: "Abrir el 19 de julio", día en el que se disputará entre dos seleccionados que hablan el mismo idioma, lo que ocurrirá por segunda vez en la historia de los mundiales, luego de aquella final inaugural de 1930 entre la Argentina y Uruguay disputada en Montevideo, que ganaron los locales.