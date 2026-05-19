Qué resultados tienen que darse para que Boca quede afuera de la Copa Libertadores ante Cruzeiro

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El gran problema de Boca fue haber dejado puntos donde no debía. La derrota ante Barcelona de Guayaquil desacomodó todo y transformó un grupo manejable en una especie de laberinto sudamericano lleno de calculadoras, combinaciones y nervios.

Y ahí aparece el peor enemigo del mundo Boca: la ansiedad colectiva. Porque cuando el equipo entra a la cancha con obligación total, La Bombonera deja de ser solamente una fortaleza y se transforma también en una olla a presión emocional donde cada pase errado parece el final del mundo.

Del otro lado llega un Cruzeiro mucho más cómodo con el contexto. Los brasileños saben que un triunfo en Buenos Aires puede ser uno de los grandes golpes de toda la fase de grupos y jugarán con esa tranquilidad incómoda que suelen tener los equipos visitantes cuando el desesperado es el local.

Mientras tanto, en redes sociales ya empezó el festival clásico de Boca en crisis: memes, cuentas matemáticas imposibles, recuerdos traumáticos de eliminaciones pasadas y el clima de “fin de ciclo” que aparece automáticamente cada vez que la Libertadores se complica.

Porque en Boca no existe el término medio. Nunca.