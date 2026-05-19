Qué resultados tienen que darse para que Boca quede afuera de la Copa Libertadores ante Cruzeiro
El Xeneize llega obligado a ganar y una derrota en La Bombonera podría convertir la noche en una pesadilla futbolera imposible de digerir.
Boca Juniors pasó de mirar la tabla con cierta tranquilidad a empezar a sacar cuentas como un estudiante cinco minutos antes del examen final. Y el problema tiene nombre brasileño: Cruzeiro.
El equipo xeneize se juega una parada brava en la Copa Libertadores y el panorama empezó a ponerse mucho más oscuro después de una combinación de resultados que dejó al grupo completamente abierto.
La situación es tan delicada que Boca podría quedarse afuera de la Libertadores antes de la última fecha. Sí, ese escenario que hace algunas semanas parecía exagerado hoy ya aparece arriba de la mesa.
La matemática es cruel pero bastante sencilla: si Boca pierde ante Cruzeiro en La Bombonera y Universidad Católica suma su partido, el equipo argentino quedará eliminado de manera anticipada. Una bomba deportiva para un club que armó el año pensando prácticamente en la Copa.
El gran problema de Boca fue haber dejado puntos donde no debía. La derrota ante Barcelona de Guayaquil desacomodó todo y transformó un grupo manejable en una especie de laberinto sudamericano lleno de calculadoras, combinaciones y nervios.
Y ahí aparece el peor enemigo del mundo Boca: la ansiedad colectiva. Porque cuando el equipo entra a la cancha con obligación total, La Bombonera deja de ser solamente una fortaleza y se transforma también en una olla a presión emocional donde cada pase errado parece el final del mundo.
Del otro lado llega un Cruzeiro mucho más cómodo con el contexto. Los brasileños saben que un triunfo en Buenos Aires puede ser uno de los grandes golpes de toda la fase de grupos y jugarán con esa tranquilidad incómoda que suelen tener los equipos visitantes cuando el desesperado es el local.
Mientras tanto, en redes sociales ya empezó el festival clásico de Boca en crisis: memes, cuentas matemáticas imposibles, recuerdos traumáticos de eliminaciones pasadas y el clima de “fin de ciclo” que aparece automáticamente cada vez que la Libertadores se complica.
Porque en Boca no existe el término medio. Nunca.
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