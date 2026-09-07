Antonio Mohamed volvió a festejar: Toluca venció a Monterrey y ganó la Leagues Cup 2026
El equipo del Turco se impuso 2-0 ante el conjunto dirigido por Matías Almeyda y sumó otro trofeo a una campaña que ya lo convirtió en uno de los entrenadores argentinos más ganadores del fútbol mexicano.
Antonio Mohamed volvió a celebrar un título en México: Toluca derrotó 2-0 a Monterrey en la final de la Leagues Cup 2026 y el entrenador argentino agregó un nuevo trofeo a su exitoso recorrido en el fútbol mexicano.
El encuentro enfrentó a dos técnicos argentinos con una extensa trayectoria. De un lado estuvo Mohamed, al frente de Toluca; del otro, Matías Almeyda, quien dirigió a Rayados en el partido decisivo. Finalmente, el equipo del Turco fue más efectivo y terminó quedándose con la copa.
Toluca golpeó prácticamente desde el comienzo. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando Federico Viñas remató al palo. Después de una serie de rebotes dentro del área, Alexis Vega apareció para tomar la pelota y definir para poner el 1-0.
El tanto obligó a Monterrey a cambiar rápidamente su planteo. El conjunto de Almeyda reaccionó después del golpe inicial y tuvo distintos pasajes de dominio durante el encuentro, con Lucas Ocampos como uno de los jugadores más importantes en el intento de generar peligro. Sin embargo, el equipo regiomontano no logró transformar sus oportunidades en el empate y Toluca consiguió sostener la ventaja.
La consagración también tuvo un significado especial para el fútbol mexicano, ya que Toluca se convirtió en el primer equipo de la Liga MX en conquistar la Leagues Cup desde que el torneo adoptó su formato actual en 2023.
Con esta nueva vuelta olímpica, Mohamed alcanzó los 11 títulos oficiales en el fútbol mexicano, una cifra que refleja la importancia que tuvo su paso por distintos equipos del país. El recorrido del entrenador también incluye conquistas fuera de México.
Para Mohamed, la nueva conquista representa otro capítulo dentro de una trayectoria particularmente exitosa en México. Desde su llegada en 2025, el entrenador argentino consiguió seis títulos con la institución. A la Leagues Cup se suman dos campeonatos de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Copa de Campeones de la Concacaf.
En Argentina fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente en 2010 y consiguió el ascenso a Primera División con Huracán. Además, durante su experiencia en Brasil obtuvo el Campeonato Mineiro y la Supercopa de Brasil con Atlético Mineiro.
Matías Almeyda y Lucas Ocampos lamentaron la derrota de Monterrey
Del lado de Monterrey, Almeyda reconoció que Toluca supo aprovechar mejor las situaciones determinantes de la final. Tras el encuentro, el entrenador explicó: “Ellos lastimaron en el momento justo, después entramos en partido, propusimos, tomamos riesgos y el fútbol se gana haciendo goles”.
Lucas Ocampos también se refirió al resultado y destacó el esfuerzo realizado por sus compañeros pese a la derrota. El argentino expresó: “Unas horas después, sin poder dormir y todavía con mucho dolor, lo único en lo que puedo pensar es en lo orgulloso que estoy de este equipo”.
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