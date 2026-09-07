Antonio Mohamed volvió a festejar: Toluca venció a Monterrey y ganó la Leagues Cup 2026

Con esta nueva vuelta olímpica, Mohamed alcanzó los 11 títulos oficiales en el fútbol mexicano, una cifra que refleja la importancia que tuvo su paso por distintos equipos del país. El recorrido del entrenador también incluye conquistas fuera de México.

Para Mohamed, la nueva conquista representa otro capítulo dentro de una trayectoria particularmente exitosa en México. Desde su llegada en 2025, el entrenador argentino consiguió seis títulos con la institución. A la Leagues Cup se suman dos campeonatos de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Copa de Campeones de la Concacaf.

En Argentina fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente en 2010 y consiguió el ascenso a Primera División con Huracán. Además, durante su experiencia en Brasil obtuvo el Campeonato Mineiro y la Supercopa de Brasil con Atlético Mineiro.

Matías Almeyda y Lucas Ocampos lamentaron la derrota de Monterrey

Del lado de Monterrey, Almeyda reconoció que Toluca supo aprovechar mejor las situaciones determinantes de la final. Tras el encuentro, el entrenador explicó: “Ellos lastimaron en el momento justo, después entramos en partido, propusimos, tomamos riesgos y el fútbol se gana haciendo goles”.

Lucas Ocampos también se refirió al resultado y destacó el esfuerzo realizado por sus compañeros pese a la derrota. El argentino expresó: “Unas horas después, sin poder dormir y todavía con mucho dolor, lo único en lo que puedo pensar es en lo orgulloso que estoy de este equipo”.