La Selección Argentina celebró los 8 años de Lionel Scaloni como DT con un emotivo posteo

En la parte inferior de la composición aparece otro futbolista realizando un gesto similar, mientras el fondo está dominado por tonos azules, violetas y blancos. El diseño utiliza además imágenes desenfocadas de una pelota y elementos del estadio para reforzar la estética relacionada con el fútbol y las celebraciones.

El elemento central de la gráfica es una inscripción blanca de gran tamaño que dice “8 AÑOS”. Debajo se puede leer “AL FRENTE DE LA SELECCIÓN”, mientras que en la parte inferior aparecen tres estrellas, en clara referencia a los tres títulos mundiales conquistados por Argentina.

“Ocho años de Scaloneta y de siempre pelear arriba”

Junto con la imagen, se destacó el recorrido conseguido durante este período. El mensaje publicado en redes sociales resumió la etapa con una frase que volvió a poner en primer plano el concepto de la Scaloneta. “Ocho años de #Scaloneta y de siempre pelear arriba”, escribió la cuenta oficial, antes de enumerar los principales logros obtenidos bajo la conducción de Scaloni.

El posteo también remarcó una cifra especialmente significativa: cuatro títulos conseguidos durante el ciclo. Entre ellos, la Selección destacó especialmente “la máxima gesta en Qatar 2022”, en referencia al Mundial conquistado en territorio qatarí.