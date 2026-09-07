La Selección Argentina celebró los 8 años de Lionel Scaloni como DT con un emotivo posteo
La cuenta oficial de la Albiceleste recordó el aniversario de la llegada del entrenador con una publicación que repasó ocho años de éxitos, cuatro títulos y la conquista del Mundial de Qatar 2022.
La Selección Argentina recordó este lunes los ocho años de la llegada de Lionel Scaloni al frente del equipo nacional con un emotivo posteo en sus redes sociales. La cuenta oficial de la Albiceleste eligió una imagen cargada de simbolismo para repasar el camino recorrido desde aquel comienzo en 2018 hasta una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado.
El mensaje estuvo acompañado por una pieza gráfica en la que aparece el campeón del mundo como figura principal y se destacan distintos momentos vinculados con su ciclo al frente del conjunto nacional. La publicación puso el acento en el tiempo transcurrido, pero también en los resultados que marcaron profundamente a la Selección durante estos años.
“Se cumplen ocho años desde la llegada de Lionel Scaloni a la Selección Argentina”, escribió la cuenta oficial, acompañando el mensaje con el emoji de un colectivo y la referencia a la denominada Scaloneta.
La imagen que eligió la Selección Argentina para recordar a Scaloni
La imagen publicada por el seleccionado tiene un fuerte protagonismo visual de Scaloni. En el fondo aparece un primer plano del entrenador, con una expresión de euforia y los ojos cerrados, mientras parece gritar durante una celebración.
Por delante se observan distintas figuras vinculadas con el ciclo. Una de las imágenes muestra a Scaloni nuevamente en primer plano, señalando hacia un sector del campo y dando indicaciones con los brazos extendidos. También aparece Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina, mirando hacia un costado y señalando con uno de sus brazos.
En la parte inferior de la composición aparece otro futbolista realizando un gesto similar, mientras el fondo está dominado por tonos azules, violetas y blancos. El diseño utiliza además imágenes desenfocadas de una pelota y elementos del estadio para reforzar la estética relacionada con el fútbol y las celebraciones.
El elemento central de la gráfica es una inscripción blanca de gran tamaño que dice “8 AÑOS”. Debajo se puede leer “AL FRENTE DE LA SELECCIÓN”, mientras que en la parte inferior aparecen tres estrellas, en clara referencia a los tres títulos mundiales conquistados por Argentina.
“Ocho años de Scaloneta y de siempre pelear arriba”
Junto con la imagen, se destacó el recorrido conseguido durante este período. El mensaje publicado en redes sociales resumió la etapa con una frase que volvió a poner en primer plano el concepto de la Scaloneta. “Ocho años de #Scaloneta y de siempre pelear arriba”, escribió la cuenta oficial, antes de enumerar los principales logros obtenidos bajo la conducción de Scaloni.
El posteo también remarcó una cifra especialmente significativa: cuatro títulos conseguidos durante el ciclo. Entre ellos, la Selección destacó especialmente “la máxima gesta en Qatar 2022”, en referencia al Mundial conquistado en territorio qatarí.
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