Di María y Cóccaro se dijeron de todo en el clásico rosarino: "En el escritorio" y "sos chiquito"
El Fideo y el Zorro protagonizaron un tenso intercambio durante el partido entre Rosario Central y la Newell's, que terminó con un empate agónico en Arroyito.
El clásico rosarino volvió a ofrecer uno de esos capítulos cargados de tensión que suelen aparecer en los partidos entre Rosario Central y Newell’ s. Más allá de la intensidad que tuvo el encuentro durante los 90 minutos, uno de los momentos más llamativos se produjo durante el complemento, cuando Ángel Di María y Matías Cóccaro protagonizaron un picante cruce en pleno campo de juego del Gigante de Arroyito.
El partido se disputaba con mucha intensidad y el Canalla tenía la ventaja por 1-0 gracias al golazo de Gastón Ávila. Con el reloj avanzando y la necesidad de sostener el resultado, Di María quedó tendido sobre el césped luego de recibir una infracción de Lucas Carrizo.
Fideo evidenciaba el desgaste físico propio de un encuentro de estas características y sus compañeros se acercaron para asistirlo. Sin embargo, entre los jugadores que fueron hacia su posición también apareció Cóccaro, aunque con una intención completamente diferente: reclamarle por lo que consideraba una demora para reanudar el juego.
Di María respondió desde el piso y provocó a Cóccaro
El delantero rojinegro se acercó al experimentado atacante de Central y se produjo un intercambio de palabras que rápidamente elevó la temperatura del clásico. En medio de la discusión, hubo un toque en el rostro de Di María y algunas expresiones subidas de tono. Fiel a su estilo, el campeón del mundo encontró una manera particular de responder.
Todavía tendido sobre el césped, se estiró la camiseta para mostrar el escudo de Rosario Central y acompañó el gesto con una sonrisa pícara. La provocación no quedó allí. Una vez que ambos estuvieron nuevamente de pie, el enfrentamiento verbal continuó y tomó como eje uno de los temas que ya forman parte de la rivalidad futbolística de los últimos tiempos.
Cóccaro chicaneó a Di María por el título de Central
Cóccaro decidió apuntar directamente al campeonato conseguido por Rosario Central en 2025 y puso en duda la legitimidad de aquella consagración. “Ah, la que levantaron en el escritorio, pa”, lanzó el delantero entre risas, en referencia a la polémica que rodeó aquella definición. La discusión continuó durante algunos segundos y, cuando los futbolistas fueron separados, el uruguayo volvió a insistir a la distancia: “¡En el escritorio!”.
Di María, lejos de quedarse atrás, respondió con otra provocación. El futbolista de Rosario Central hizo el gesto de “sos chiquito” y luego levantó los brazos para encender todavía más al público que estaba presente en las tribunas del Gigante de Arroyito. El intercambio rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del clásico, especialmente por la presencia de dos futbolistas que tuvieron un rol importante durante el encuentro.
Cóccaro tuvo la última palabra con el empate
Más allá del duelo verbal, el desenlace deportivo terminó favoreciendo al delantero de Newell’s. Cuando parecía que Central se quedaría con la victoria, Cóccaro encontró una pelota suelta dentro del área durante el tiempo de descuento y consiguió marcar el 1-1. El gol fue revisado por el VAR debido a la posición del atacante, pero finalmente fue convalidado y desató el festejo de la parcialidad visitante.
Después del partido, aseguró que estaba convencido de que se encontraba habilitado y explicó: “Sabía que estaba habilitado, lo viví con tranquilidad”. También buscó bajarle el tono al enfrentamiento que había protagonizado con Di María durante el segundo tiempo. Consultado por el episodio, señaló: “Fue una situación del partido, donde hubo un cruce y nada…”.
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