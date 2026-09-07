Di María y Cóccaro se dijeron de todo en el clásico rosarino: "En el escritorio" y "sos chiquito"

Cóccaro chicaneó a Di María por el título de Central

Cóccaro decidió apuntar directamente al campeonato conseguido por Rosario Central en 2025 y puso en duda la legitimidad de aquella consagración. “Ah, la que levantaron en el escritorio, pa”, lanzó el delantero entre risas, en referencia a la polémica que rodeó aquella definición. La discusión continuó durante algunos segundos y, cuando los futbolistas fueron separados, el uruguayo volvió a insistir a la distancia: “¡En el escritorio!”.

EL TIRO LIBRE DE DI MARÍA FUE DIRECTO A CÓCCARO



El Fideo quiso patear el tiro libre pero el jugador de Newell’s no lo dejó sacar.



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Di María, lejos de quedarse atrás, respondió con otra provocación. El futbolista de Rosario Central hizo el gesto de “sos chiquito” y luego levantó los brazos para encender todavía más al público que estaba presente en las tribunas del Gigante de Arroyito. El intercambio rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del clásico, especialmente por la presencia de dos futbolistas que tuvieron un rol importante durante el encuentro.

Cóccaro tuvo la última palabra con el empate

Más allá del duelo verbal, el desenlace deportivo terminó favoreciendo al delantero de Newell’s. Cuando parecía que Central se quedaría con la victoria, Cóccaro encontró una pelota suelta dentro del área durante el tiempo de descuento y consiguió marcar el 1-1. El gol fue revisado por el VAR debido a la posición del atacante, pero finalmente fue convalidado y desató el festejo de la parcialidad visitante.

Después del partido, aseguró que estaba convencido de que se encontraba habilitado y explicó: “Sabía que estaba habilitado, lo viví con tranquilidad”. También buscó bajarle el tono al enfrentamiento que había protagonizado con Di María durante el segundo tiempo. Consultado por el episodio, señaló: “Fue una situación del partido, donde hubo un cruce y nada…”.