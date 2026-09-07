Tragedia en el automovilismo de España: murió un piloto tras un brutal accidente

Finalmente, el automóvil terminó impactando contra otro vehículo que se encontraba en pista. Los equipos médicos presentes en el circuito actuaron rápidamente después del choque. El otro piloto involucrado también recibió asistencia inmediata, aunque en el caso de Amorós las consecuencias fueron fatales. Por el momento, las autoridades y los responsables de la competencia trabajan para determinar con precisión qué ocurrió durante los segundos previos al impacto.

Investigan si hubo una falla mecánica

Una de las hipótesis que surgieron a partir de las imágenes disponibles apunta a la posibilidad de que el vehículo de Amorós hubiera sufrido algún inconveniente mecánico. Sin embargo, esta posibilidad todavía no fue confirmada oficialmente. La investigación deberá establecer si existió una falla que impidió al piloto disminuir la velocidad o controlar el automóvil al aproximarse a la primera curva, o si el accidente respondió a otra circunstancia.

Por este motivo, cualquier conclusión sobre las causas del choque deberá esperar al resultado de las pericias correspondientes. El escenario de la tragedia fue el Circuito de Monteblanco, situado en La Palma del Condado, Huelva. El trazado es utilizado habitualmente para competencias y actividades relacionadas con el automovilismo y forma parte del calendario de diferentes categorías.

El dolor de la GTI Trophy

La organización de la GTI Trophy confirmó la muerte de Amorós después del accidente y difundió un mensaje para expresar sus condolencias: “Desde la organización del GTI Trophy lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento del piloto Pablo Amorós durante el transcurso de la carrera celebrada hoy en el Circuito de Monteblanco (Huelva)”, comunicó el campeonato.

El mensaje fue acompañado por una expresión de solidaridad hacia los familiares, amigos y allegados del piloto. La noticia también generó repercusión entre distintas instituciones relacionadas con el automovilismo español. Mientras continúa la investigación para determinar las causas del accidente.