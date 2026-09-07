Dorival Júnior palpitó el cruce entre Boca y San Pablo por Copa Sudamericana: "Es un clásico"

"Es un clásico sudamericano, son dos equipos con mucha historia y tendremos que dar lo máximo en busca de la clasificación", aseguró el director técnico del elenco paulista en conferencia de prensa. Consciente del peso del rival que tendrá enfrente, el experimentado DT remarcó la peligrosidad del conjunto de la Ribera: "Merecen todo nuestro respeto y consideración, tienen jugadores de muy alto nivel, están bien dirigidos y buscan avanzar al igual que nosotros".