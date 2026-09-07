Dorival Júnior palpitó el cruce entre Boca y San Pablo por Copa Sudamericana: "Es un clásico"
El entrenador del conjunto paulista analizó la serie de cuartos de final frente al Xeneize tras vencer a Atlético Mineiro y advirtió sobre la jerarquía del equipo argentino.
La previa de los cuartos de final de la Copa Sudamericana empezó a jugarse fuera de la cancha. A muy pocos días del primer choque en la Bombonera, Dorival Júnior rompió el silencio tras el triunfo de San Pablo por 2-0 frente a Atlético Mineiro y dejó en claro que la llave contra Boca será una batalla de alto impacto continental.
"Es un clásico sudamericano, son dos equipos con mucha historia y tendremos que dar lo máximo en busca de la clasificación", aseguró el director técnico del elenco paulista en conferencia de prensa. Consciente del peso del rival que tendrá enfrente, el experimentado DT remarcó la peligrosidad del conjunto de la Ribera: "Merecen todo nuestro respeto y consideración, tienen jugadores de muy alto nivel, están bien dirigidos y buscan avanzar al igual que nosotros".
Dorival Júnior, el momento de San Pablo y el cruce con Boca en la Sudamericana
El estratega brasileño transita su tercer ciclo al frente de la institución tras asumir hace apenas cuatro meses. A pesar de haber recibido duras críticas por cosechar solo una victoria en sus primeros nueve compromisos, la racha cambió drásticamente: acumula cuatro festejos consecutivos que devolvieron la calma al plantel y a los hinchas.
Aun así, tras quitarle un invicto de 14 partidos al Galo, el entrenador mantuvo la cautela de cara al choque internacional: "En el fútbol uno nunca está aliviado, tuvimos un resultado importante y jugamos con autoridad, sabemos que no podemos flojear más".
San Pablo metió los pies en los cuartos de final luego de superar a Bolívar, mientras que los dirigidos por la Ribera avanzaron en el certamen tras dejar en el camino a O'Higgins y Recoleta. Del otro lado del cuadro, Independiente Santa Fe y Vasco da Gama aguardan expectantes la resolución, ya que del vencedor de esta llave saldrá su rival en las semifinales.
El capítulo inicial de esta historia se escribirá este martes a las 21.30 en la Bombonera, bajo el arbitraje del chileno Piero Maza. La revancha se disputará exactamente una semana después en el Morumbí, donde se definirá qué equipo se mete entre los cuatro mejores del torneo continental.
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