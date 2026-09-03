Monterrey de Almeyda es finalista de la Leagues Cup: enfrentará al Toluca de Mohamed
El equipo dirigido por el entrenador argentino superó al América en una dramática definición por penales y jugará por el título ante otro conjunto conducido por un compatriota.
El Monterrey de Matías Almeyda se metió en la final de la Leagues Cup 2026 después de superar al América en una semifinal cargada de emociones. Rayados igualó 2-2 durante los 90 minutos y luego se impuso 5-4 en la definición desde el punto penal, resultado que le permitió avanzar al partido decisivo del certamen que reúne a clubes de México y Estados Unidos.
La historia tuvo como uno de sus grandes protagonistas a Lucas Ocampos. El argentino participó directamente en los dos goles de Monterrey y terminó siendo determinante para que el conjunto dirigido por Almeyda pudiera quedarse con una de las plazas para la final.
Después de un primer tiempo con pocas situaciones claras frente a los arcos, Monterrey consiguió ponerse en ventaja. El uruguayo Rossi apareció para marcar el 1-0 luego de una asistencia de Ocampos. Sin embargo, América reaccionó rápidamente y consiguió dar vuelta el marcador para colocarse 2-1, dejando a Esteban Andrada sin posibilidades de evitar los tantos del conjunto rival.
Con el partido entrando en su tramo decisivo, Rayados necesitaba encontrar una respuesta para no quedar eliminado. Y nuevamente apareció Ocampos. A los 69 minutos, el futbolista argentino asumió la responsabilidad en un momento de máxima presión y ejecutó un penal que significó el 2-2.
Monterrey no falló desde los doce pasos
El empate se mantuvo hasta el final y la clasificación tuvo que definirse mediante los penales. En esa instancia, Monterrey mostró una gran precisión: convirtió los cinco remates que ejecutó y terminó imponiéndose por 5-4 para asegurar su presencia en la final de la Leagues Cup.
Después del encuentro, Almeyda destacó el valor de haber alcanzado una definición internacional apenas unos meses después de asumir el desafío en Monterrey. "Uno compite siempre para llegar a las finales. En tres meses lograr una final nos marca el camino correcto. Más allá de los penales, estoy muy contento por todo lo hecho en este torneo", sostuvo el entrenador.
El técnico argentino también tuvo palabras de reconocimiento para el rival que tendrá en el partido por el título. "Vamos a enfrentar a un rival ganador, con un técnico ganador. Pero el que llega a la final la tiene que disputar con ambiciones, y nosotros las ambiciones las tenemos", aseguró.
Mohamed también llevó al Toluca a la final
El rival de Monterrey será el Toluca dirigido por Antonio Mohamed. El conjunto del Turco había conseguido su boleto al partido decisivo tras derrotar 2-0 al León de Javier Gandolfi en la otra semifinal.
Toluca construyó su victoria con goles de los uruguayos Federico Pereira y Federico Viñas, en un encuentro que además terminó con dos futbolistas expulsados. Entre ellos estuvo Jhohan Romaña, exjugador de San Lorenzo, quien recibió la tarjeta roja mientras defendía al equipo eliminado.
De esta manera, la final de la Leagues Cup tendrá un atractivo adicional: será un enfrentamiento entre dos entrenadores argentinos que buscarán quedarse con un título internacional. Almeyda conducirá a Monterrey, mientras que Mohamed intentará consagrar al Toluca.
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