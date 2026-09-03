Monterrey de Almeyda es finalista de la Leagues Cup: enfrentará al Toluca de Mohamed

Después del encuentro, Almeyda destacó el valor de haber alcanzado una definición internacional apenas unos meses después de asumir el desafío en Monterrey. "Uno compite siempre para llegar a las finales. En tres meses lograr una final nos marca el camino correcto. Más allá de los penales, estoy muy contento por todo lo hecho en este torneo", sostuvo el entrenador.

El técnico argentino también tuvo palabras de reconocimiento para el rival que tendrá en el partido por el título. "Vamos a enfrentar a un rival ganador, con un técnico ganador. Pero el que llega a la final la tiene que disputar con ambiciones, y nosotros las ambiciones las tenemos", aseguró.

Mohamed también llevó al Toluca a la final

El rival de Monterrey será el Toluca dirigido por Antonio Mohamed. El conjunto del Turco había conseguido su boleto al partido decisivo tras derrotar 2-0 al León de Javier Gandolfi en la otra semifinal.

Toluca construyó su victoria con goles de los uruguayos Federico Pereira y Federico Viñas, en un encuentro que además terminó con dos futbolistas expulsados. Entre ellos estuvo Jhohan Romaña, exjugador de San Lorenzo, quien recibió la tarjeta roja mientras defendía al equipo eliminado.

De esta manera, la final de la Leagues Cup tendrá un atractivo adicional: será un enfrentamiento entre dos entrenadores argentinos que buscarán quedarse con un título internacional. Almeyda conducirá a Monterrey, mientras que Mohamed intentará consagrar al Toluca.