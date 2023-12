Sorpresiva renuncia de Antonio Mohamed en México: ¿vuelve a la Argentina?

A pesar de la insistencia de la dirigencia azteca de que se quede a cumplir su contrato, la falta de dinero, refuerzos o confictos con las autoridades de la institución no fueron los motivos de su partida.

"¿Que me incomodara del club? Nada, estoy en deuda total. Y sí, me insistieron hasta el día de hoy, pero ya la decisión estaba tomada porque para estar en este cargo se requiere mucha energía y sería muy injusto si no estoy con toda la energía en el proyecto, pasa por ahí", afirmó.

Lema, de 55 años, quien fuera auxiliar técnico del “Turco” durante 20 años, asume la dirección técnica del conjunto mexicano, y también se quedan en el cuerpo técnico los preparadores físicos Matías Lema y Carlos Kenny, así como Antonio Acevedo, médico del club.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PumasMX/status/1734770093341725120&partner=&hide_thread=false Estas son las primeras palabras de Gustavo Lema como nuevo DT de Pumas, quien tiene muchos años de experiencia en el futbol, conoce y aprecia a este club.

¡Lo mejor está por venir, Gustavo, bienvenido! #DePumasSoy #DeCanteraSomos pic.twitter.com/rfPcTbtZw5 — PUMAS (@PumasMX) December 13, 2023

"Lo vuelvo a reiterar, lo mío es una decisión de descansar la cabeza, siento que la mochila se carga de más, es estresante volver a empezar, no llegaba con energía de volver a empezar otra vez. Lo hablamos internamente en el cuerpo tecnico y le di el ok para que continúen. Lo mío, para que no haya especulaciones, no voy a trabajar en otro equipo, voy a descansar y es solamente el motivo", aseguró.

En el fútbol mexicano, Mohamed ha dirigido a Monarcas Morelia, Querétaro, Jaguares, Veracruz, Xolos, América y Rayados. Ha ganado la Liga MX con Tijuana (2012), con las Águilas de América (2014) y con Monterrey (2019).