Apartaron a un ex campeón con Patronato tras una grave denuncia de su expareja

El caso también incluye un conflicto relacionado con la asistencia económica para la hija de la expareja. Ormaechea señaló que desde el 24 de septiembre venía solicitando ayuda para cubrir las necesidades alimentarias de la menor.

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Atlético Neuquén activó su protocolo

Luego de que las acusaciones se difundieran en redes sociales, Atlético Neuquén decidió intervenir institucionalmente. El club comunicó el apartamiento de Geminiani del plantel superior mientras la situación toma su curso correspondiente.

La medida representa una respuesta de la institución frente a una denuncia de gravedad y se encuadra en la aplicación de sus mecanismos internos ante situaciones de violencia de género.

Las otras acusaciones mencionadas por la denunciante

En su publicación, Ormaechea también hizo referencia a supuestos episodios anteriores relacionados con otras exparejas del futbolista. Según manifestó, tomó conocimiento de distintas situaciones de violencia después de finalizar su relación con Geminiani.

Estas afirmaciones forman parte de la exposición pública realizada por la denunciante y deberán diferenciarse de aquellos hechos que eventualmente puedan ser acreditados dentro de una investigación judicial.

La mujer explicó además que decidió hacer público su relato pese a las dificultades que implicaba exponerse de esa manera. En una de las publicaciones que acompañaron su denuncia escribió: “Tuve que generar el texto en imágenes, porque era demasiado texto, y no me dejaba. Asi que lo volví a subir. Estoy temblando, no es fácil para mí esta exposición, pero sí necesaria ‍”.