Apartaron a un ex campeón con Patronato tras una grave denuncia de su expareja
El actual futbolista de Atlético Neuquén quedó separado del plantel superior luego de que su expareja difundiera una carta y fotografías en redes sociales.
Atlético Neuquén Club tomó una decisión respecto de Lautaro Geminiani, exjugador de Patronato y campeón de la Copa Argentina, luego de que se conociera públicamente una denuncia por un presunto episodio de violencia de género. La institución informó que activó su protocolo interno y determinó apartar al futbolista del plantel superior.
El caso tomó estado público después de que Celeste Ormaechea, expareja del jugador, utilizara sus redes sociales para difundir una carta en la que relató un presunto episodio de violencia ocurrido semanas atrás. Junto con el texto, la mujer publicó imágenes y realizó distintas acusaciones relacionadas con la situación familiar.
La denuncia también incluyó un reclamo vinculado con el cumplimiento de la cuota alimentaria correspondiente a la hija que ambos tienen en común. Según relató Ormaechea en su publicación, el episodio que motivó su denuncia habría ocurrido el pasado 10 de septiembre. En el texto difundido públicamente, aseguró haber sido víctima de una agresión física dentro de su vivienda.
La denuncia de la expareja de Geminiani
“Entro a mi casa por el balcón, me agarró del cuello, me llevó hasta el baño y me golpeó. Yo intentaba sacármelo de encima, pero terminó reduciéndome con el peso de su cuerpo. Tengo marcas, moretones y dolor físico por distintas partes del cuerpo”, escribió la denunciante.
La mujer indicó además que se comunicó con la Policía después de lo ocurrido y que existe una denuncia formal y una causa penal en curso. La información difundida corresponde al relato de la denunciante y deberá ser evaluada en el marco de la investigación judicial correspondiente.
El caso también incluye un conflicto relacionado con la asistencia económica para la hija de la expareja. Ormaechea señaló que desde el 24 de septiembre venía solicitando ayuda para cubrir las necesidades alimentarias de la menor.
Atlético Neuquén activó su protocolo
Luego de que las acusaciones se difundieran en redes sociales, Atlético Neuquén decidió intervenir institucionalmente. El club comunicó el apartamiento de Geminiani del plantel superior mientras la situación toma su curso correspondiente.
La medida representa una respuesta de la institución frente a una denuncia de gravedad y se encuadra en la aplicación de sus mecanismos internos ante situaciones de violencia de género.
Las otras acusaciones mencionadas por la denunciante
En su publicación, Ormaechea también hizo referencia a supuestos episodios anteriores relacionados con otras exparejas del futbolista. Según manifestó, tomó conocimiento de distintas situaciones de violencia después de finalizar su relación con Geminiani.
Estas afirmaciones forman parte de la exposición pública realizada por la denunciante y deberán diferenciarse de aquellos hechos que eventualmente puedan ser acreditados dentro de una investigación judicial.
La mujer explicó además que decidió hacer público su relato pese a las dificultades que implicaba exponerse de esa manera. En una de las publicaciones que acompañaron su denuncia escribió: “Tuve que generar el texto en imágenes, porque era demasiado texto, y no me dejaba. Asi que lo volví a subir. Estoy temblando, no es fácil para mí esta exposición, pero sí necesaria ”.
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