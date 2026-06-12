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Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos EN VIVO: minuto a minuto y shows de Katy Perry y Anitta

Los Angeles Stadium

Los Angeles Stadium, cede del Mundial 2026.
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Mundial 2026
Estados Unidos

La segunda jornada del Mundial 2026 cierra este viernes con la última de las tres ceremonias de apertura, para darle la bienvenida a Estados Unidos como cede.

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EN VIVO

Tras el puntapié inicial en México y Canadá, el Mundial 2026 continúa con sus inauguraciones por sedes, y este viernes 12 de junio llegará el turno de los Estados Unidos. El imponente Los Angeles Stadium será el escenario de un show nocturno que servirá como la antesala perfecta para el esperado debut de la selección local frente a Paraguay.

Para los fanáticos de este lado del continente, el cronograma oficial de la FIFA ya está confirmado. El espectáculo central en Los Ángeles comenzará a las 16:30 hora local, lo que equivale a las 20:30 de la Argentina. Se podrá ver en la Argentina a través de TyC Sports, Telefe, DSports y Disney+

El show en los Estados Unidos de este viernes promete un despliegue de estrellas internacionales de primerísimo orden.

Minuto a minuto de la apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

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Arribó la Albirroja

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La llegada de Estados Unidos

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Uno por uno, quiénes cantan en la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

  • Katy Perry

  • Anitta

  • LISA (una de las máximas exponentes del K-pop en presentarse en una inauguración mundialista)

  • Future

  • Rema

  • Tyla

Desde la organización informaron que la FIFA no descarta sumar nuevas figuras internacionales de sorpresa antes de que comience el evento.

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Cómo ver en vivo la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

  • Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
  • DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
  • Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

  • DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
  • DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
  • Flow: Canales 109 y 110.

Telefe:

  • Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
  • Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
  • DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
  • TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).

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A qué hora es la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

El show de Apertura del Mundial 2026 en Los Angeles Stadium tiene lugar desde las 20.30 horas de la Argentina, en la previa al partido entre Estados Unidos y Paraguay.

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