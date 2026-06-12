Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos EN VIVO: minuto a minuto y shows de Katy Perry y Anitta

Arribó la Albirroja
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2065583014671692248&partner=&hide_thread=false
Jaha Paraguay pic.twitter.com/DSnCwHC08M— minutouno (@minutounocom) June 12, 2026
EN VIVOLos Angeles
La segunda jornada del Mundial 2026 cierra este viernes con la última de las tres ceremonias de apertura, para darle la bienvenida a Estados Unidos como cede.
Tras el puntapié inicial en México y Canadá, el Mundial 2026 continúa con sus inauguraciones por sedes, y este viernes 12 de junio llegará el turno de los Estados Unidos. El imponente Los Angeles Stadium será el escenario de un show nocturno que servirá como la antesala perfecta para el esperado debut de la selección local frente a Paraguay.
Para los fanáticos de este lado del continente, el cronograma oficial de la FIFA ya está confirmado. El espectáculo central en Los Ángeles comenzará a las 16:30 hora local, lo que equivale a las 20:30 de la Argentina. Se podrá ver en la Argentina a través de TyC Sports, Telefe, DSports y Disney+
El show en los Estados Unidos de este viernes promete un despliegue de estrellas internacionales de primerísimo orden.
Te puede interesar
Dejá tu comentario