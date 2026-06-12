Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos por Internet
Sigue este viernes el Mundial 2026, primero con 48 selecciones, con la última ceremonia de apertura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular
Estados Unidos vive este viernes por la noche su propia fiesta inaugural, la tercera y última del Mundial 2026, luego de las ceremonias de México y Canadá, y en la previa al encuentro entre ese país organizador y Paraguay, por la primera fecha del Grupo D.
La fiesta, que se espera a todo trapo, tiene lugar este viernes desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Los Angeles Stadium, previo al cruce del local frente a Paraguay.
El cartel de artistas confirmados está repleto de referentes de la cultura popular actual: Katy Perry, Future, Anitta, Rema y Tyla serán los encargados de hacer vibrar el estadio.
Además, la velada contará con un condimento histórico gracias a la participación de LISA, quien se convertirá en una de las máximas exponentes del K-pop en presentarse en una inauguración mundialista.
El megaevento [uede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. La Apertura se televisa por TyC Sports, DSports, Telefe, además de la plataforma Disney+.
Cómo ver en vivo la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos
La televisación del evento estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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