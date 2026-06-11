Qué superestrellas cantarán en la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

Uno por uno, quiénes cantan en la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

Katy Perry

Anitta

LISA (una de las máximas exponentes del K-pop en presentarse en una inauguración mundialista)

Future

Rema

Tyla

Desde la organización informaron que la FIFA no descarta sumar nuevas figuras internacionales de sorpresa antes de que comience el evento.

Cómo ver en vivo la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos

La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

TyC Sports:

Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)

Canales 22 (SD) y 101 (HD) DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)

DSports:

DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales 610 (SD) y 1610 (HD). DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.

En vivo a través de la aplicación oficial. Flow: Canales 109 y 110.

Telefe: