Qué superestrellas cantarán en la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos
Luego de la inauguración en México, este turno llega el momento de la ceremonia en Estados Unidos, en el marco de la segunda jornada del Mundial 2026.
La FIFA se propuso transformar cada inauguración del Mundial 2026 en un megarecital de nivel global, y la sede de Los Ángeles no será la excepción. Luego de una primera ceremonia en el Estadio Azteca que tuvo a Shakira, J Balvin y Maná, el show en los Estados Unidos de este viernes promete un despliegue de estrellas internacionales de primerísimo orden.
El cartel de artistas confirmados está repleto de referentes de la cultura popular actual: Katy Perry, Future, Anitta, Rema y Tyla serán los encargados de hacer vibrar el estadio.
Además, la velada contará con un condimento histórico gracias a la participación de LISA, quien se convertirá en una de las máximas exponentes del K-pop en presentarse en una inauguración mundialista.
"Estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo", aseveró Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacando que el show fusionará tecnología inmersiva y múltiples alusiones al trofeo del mundo para reflejar la esencia de Los Ángeles como la capital mundial del entretenimiento.
Uno por uno, quiénes cantan en la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos
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Katy Perry
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Anitta
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LISA (una de las máximas exponentes del K-pop en presentarse en una inauguración mundialista)
Future
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Rema
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Tyla
Desde la organización informaron que la FIFA no descarta sumar nuevas figuras internacionales de sorpresa antes de que comience el evento.
Cómo ver en vivo la Apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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