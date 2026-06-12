Mundial 2026: Argelia pierde a una de sus figuras para el debut ante la Selección Argentina

Más allá de la jerarquía individual del futbolista, el inconveniente para Argelia se agrava por una cuestión táctica. El seleccionado africano suele utilizar una línea de tres zagueros y Bensebaini es el único marcador central zurdo natural dentro de esa estructura, por lo que su baja obliga a buscar variantes de emergencia o incluso a modificar el esquema habitual.

Con amplia experiencia en el fútbol europeo, el defensor se convirtió en los últimos años en uno de los referentes del conjunto argelino. Su recorrido incluye pasos destacados por la Bundesliga y participaciones en competencias internacionales de primer nivel, lo que lo transformó en una pieza clave tanto dentro como fuera de la cancha.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa con la preparación para el estreno mundialista, en un grupo que también integran Austria y Jordania. El duelo ante Argelia aparece en los papeles como una prueba exigente, aunque la ausencia de uno de los líderes de la defensa rival modifica parte del escenario previo.

De esta manera, el seleccionado africano llegará al debut con una baja sensible y con interrogantes por resolver en la última línea, en busca de encontrar el mejor reemplazo para uno de sus jugadores más importantes.