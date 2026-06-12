El gesto de Belinda en el Mundial 2026 que desató una fuerte polémica

¿Por qué relacionan el gesto de Belinda con los Illuminati?

El gesto del triángulo ha sido asociado durante años con teorías conspirativas debido a su parecido con el llamado "Ojo de la Providencia", símbolo que suele aparecer en narrativas relacionadas con los Illuminati. Artistas internacionales como Katy Perry, Rihanna, Beyoncé, Jay-Z y Lady Gaga han sido señalados anteriormente por realizar gestos similares durante conciertos y apariciones públicas.

No obstante, especialistas y diversos medios han señalado que no existe evidencia que demuestre que formar un triángulo con las manos sea una señal exclusiva de alguna organización secreta. En muchos casos, el gesto puede tener distintos significados o simplemente formar parte de una presentación artística.

Los Illuminati existieron históricamente como una sociedad fundada en Baviera durante el siglo XVIII, pero fueron disueltos pocos años después. Las teorías que los relacionan con celebridades y figuras públicas surgieron mucho tiempo después y no han sido comprobadas.

Belinda brilló junto a Los Ángeles Azules en la inauguración

Más allá de las especulaciones que circularon en internet, Belinda fue una de las artistas elegidas para protagonizar el espectáculo de apertura del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. El evento reunió además a figuras de renombre internacional como Shakira, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Danny Ocean y otros músicos invitados que participaron de la celebración que marcó el comienzo de la competencia.