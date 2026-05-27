Aplausómetro en el Monumental: cómo reaccionaron los hinchas de River con Chacho Coudet y los futbolistas

voz del estadio

Los apuntados de River: silbidos y clima de reproche

La otra cara de la moneda se la llevaron aquellos futbolistas que quedaron marcados por el bajo rendimiento en el partido decisivo frente al Pirata. Las tribunas del Monumental no ocultaron su descontento y regalaron fuertes silbidos al momento de nombrarse a varios jugadores, dejando en claro que la paciencia empieza a acortarse para algunos nombres propios.

De esta manera, los reprobados fueron Bustos, Rivero, Salas, Castaño, Galoppo y Maxi Meza, los principales destinatarios del malestar de la gente.

El listado de la voz del estadio completó su lectura con dos realidades diferentes. Por un lado, la llamativa reacción dividida ante dos futbolistas de larga trayectoria en el club, quienes cosecharon una mezcla de aplausos de apoyo y silbidos de reproche: Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella recibieron aplausos y silbidos.

Por último, el público optó por una fría indiferencia —sin muestras de apoyo pero tampoco de rechazo— ante las menciones de Kendry Páez e Ian Subiabre, completando una previa de Copa Sudamericana que estuvo cargada de tensión, veredictos explícitos y la certeza de que el Monumental sostiene el proyecto del Chacho Coudet, pero le exige respuestas inmediatas adentro de la cancha.