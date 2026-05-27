Aplausómetro en el Monumental: cómo reaccionaron los hinchas de River con Chacho Coudet y los futbolistas
Los hinchas de River se expresaron este miércoles en la previa al partido contra Blooming por la Copa Sudamericana.
La herida por la derrota en la final ante Belgrano todavía está abierta, pero este miércoles el calendario no dio tregua y obligó a River a dar vuelta la página de inmediato. En la antesala del encuentro frente a Blooming por la Copa Sudamericana, todas las miradas estaban puestas en el reencuentro del plantel con el público en el Monumental.
El termómetro de la gente se hizo sentir de manera contundente cuando la voz del estadio comenzó a repasar, uno por uno, a los integrantes del equipo y al cuerpo técnico. La reacción de las tribunas dejó un mapa muy claro de los niveles de aprobación, los apuntados por la crisis y, fundamentalmente, el fuerte respaldo que mantiene el director técnico.
A pesar de haber dejado pasar la chance de sumar una nueva estrella en la final local, el hincha de River blindó a su entrenador. Chacho Coudet fue recibido con aplausos generalizados, lo que demuestra que el grueso de la parcialidad millonaria atribuye el traspié a rendimientos individuales y no al planteo del DT.
Junto al técnico, un nutrido grupo de futbolistas recibió el reconocimiento de la tribuna, destacándose la presencia de referentes y juveniles con crédito abierto: los más aplaudidos fueron Santiago Beltrán, Facundo González, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Lautaro Freitas, Franco Armani, Ulises Giménez, Lucero, Santiago Lencina, Spiff y el propio Coudet.
Los apuntados de River: silbidos y clima de reproche
La otra cara de la moneda se la llevaron aquellos futbolistas que quedaron marcados por el bajo rendimiento en el partido decisivo frente al Pirata. Las tribunas del Monumental no ocultaron su descontento y regalaron fuertes silbidos al momento de nombrarse a varios jugadores, dejando en claro que la paciencia empieza a acortarse para algunos nombres propios.
De esta manera, los reprobados fueron Bustos, Rivero, Salas, Castaño, Galoppo y Maxi Meza, los principales destinatarios del malestar de la gente.
El listado de la voz del estadio completó su lectura con dos realidades diferentes. Por un lado, la llamativa reacción dividida ante dos futbolistas de larga trayectoria en el club, quienes cosecharon una mezcla de aplausos de apoyo y silbidos de reproche: Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella recibieron aplausos y silbidos.
Por último, el público optó por una fría indiferencia —sin muestras de apoyo pero tampoco de rechazo— ante las menciones de Kendry Páez e Ian Subiabre, completando una previa de Copa Sudamericana que estuvo cargada de tensión, veredictos explícitos y la certeza de que el Monumental sostiene el proyecto del Chacho Coudet, pero le exige respuestas inmediatas adentro de la cancha.
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