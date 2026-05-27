"Los que jugamos sabemos": Javier Pinola recordó la polémica jugada ante Independiente de la Libertadores 2018

A casi ocho años de aquella polémica noche en el Monumental, la recordada acción entre Javier Pinola y Martín Benítez por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018 volvió al centro de la escena. El exdefensor de River rompió el silencio en una distendida charla en el programa de Sebastián "Pollo" Vignolo por la pantalla de ESPN, donde explicó detalladamente la jugada y sus declaraciones se volvieron virales en las redes sociales de inmediato.