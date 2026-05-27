"Los que jugamos sabemos": Javier Pinola recordó la polémica jugada ante Independiente de la Libertadores 2018
El exdefensor de River Plate rompió el silencio en una distendida charla y sorprendió a todos con su respuesta al recordar la patada a Martín Benítez.
A casi ocho años de aquella polémica noche en el Monumental, la recordada acción entre Javier Pinola y Martín Benítez por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018 volvió al centro de la escena. El exdefensor de River rompió el silencio en una distendida charla en el programa de Sebastián "Pollo" Vignolo por la pantalla de ESPN, donde explicó detalladamente la jugada y sus declaraciones se volvieron virales en las redes sociales de inmediato.
Fiel a su estilo frontal, el actual entrenador y exmarcador central fue contundente a la hora de defender su postura ante el eterno reclamo del conjunto de Avellaneda: "Si solamente ves la foto, todos van a decir que es penal. Los que jugamos al fútbol sabemos que es imposible frenarse después de rechazar. No fue penal. La pelota ya no estaba ahí", argumentó con firmeza.
Javier Pinola recordó la histórica jugada ante Independiente en la Copa Libertadores 2018
Aquel partido de vuelta, que terminaría con victoria 3-1 en favor del Millonario para avanzar a las semifinales de la copa que luego ganaría en Madrid, quedó marcado a fuego por esa acción del primer tiempo. Benítez fue a presionar la salida, Pinola rechazó el balón con vehemencia y, en el movimiento natural del despeje, impactó de lleno con los tapones sobre el muslo del atacante del Rojo.
Pese a las airadas quejas de todo el banco de Independiente comandado por Ariel Holan, el árbitro brasileño Anderson Daronco —tras la revisión e indicación del VAR— consideró que el choque se produjo por la inercia del movimiento defensivo y decidió no sancionar la pena máxima.
Con sus declaraciones televisivas, Pinola buscó desmitificar el impacto visual de una patada que sigue dividiendo las opiniones del fútbol argentino, insistiendo en que el foco reglamentario debe ponerse en que el despeje de la pelota fue completamente limpio y previo al contacto físico involuntario.
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