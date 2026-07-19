Héroes igual: la Selección Argentina cayó en el alargue con España, que es el campeón del Mundial 2026

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La Selección Argentina es el subcampeón del Mundial 2026.
EN VIVOMundial 2026
Con un gol de Ferrán Torres en el alargue, el conjunto europeo sumó su segunda estrella tras vencer al de Lionel Scaloni, que jugó el tiempo extra con 10.
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Luego de un camino realmente emotivo y de la épica semifinal ante Inglaterra, la Selección Argentina cayó este domingo en New Jersey en la gran final del Mundial 2026 ante España, y no pudo defender la corona lograda en Qatar 2022 quedando en las puestas del bicampeonato.
En el MetLife Stadium de New Jersey, y con arbitraje del esloveno Slavko Vincic, el conjunto de Lionel Scaloni se vio superado en casi todo el encuentro, pero además sufrió un sinfín de contratiempos, entre lesiones y la expulsión por doble amarilla de Enzo Fernández antes del tiempo suplementario.
España fue el dominador de la pelota y el juego, y convirtió en figura a Dibu Martínez, que tuvo más de 10 tapadas claves, que mantenían el cero en el marcador, con el sueño de un contragolpe y, ya con 10 hombres, de forzar la definición por penales.
Entre las malas, el conjunto nacional sufrió la temprana salida de Lisandro Martínez en el cierre de la primera mitad; y luego en el complemento tuvo que agotar cambios con las salidas de Cuti Romero y Gonzalo Montiel, todos con inconvenientes físicos.
Con la roja por doble amonestación de Fernández, el alargue se hizo todavía más cuesta arriba. El grito del triunfo español llegó en el inicio del segundo tiempo suplementario en una floja cobertura de Nahuel Molina, la asistencia de Nico Williams y la definición de Ferrán Torres.
Con más agallas que juego, Argentina lo buscó con pelotazos en el cierre y tuvo dos clarísimas que no pudieron ser. El título se lo llevó España, para sumar su segunda estrella.
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