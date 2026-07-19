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Héroes igual: la Selección Argentina cayó en el alargue con España, que es el campeón del Mundial 2026

La Selección Argentina cayó en el alargue ante España.

La Selección Argentina cayó en el alargue ante España.
España le gana 1-0 a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026.

España le gana 1-0 a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026.
La Selección Argentina cae ante España en el alargue. 

La Selección Argentina cae ante España en el alargue. 
La Selección Argentina aguanta y se juega el último tiempo suplementario de la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina aguanta y se juega el último tiempo suplementario de la final del Mundial 2026.
La Selección Argentina y España igualaron 0-0 en los 90 y se juega el alargue. 

La Selección Argentina y España igualaron 0-0 en los 90 y se juega el alargue. 
La Selección Argentina juega la final del Mundial 2026 ante España.

La Selección Argentina juega la final del Mundial 2026 ante España.
La Selección Argentina iguala sin goles ante España en la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina iguala sin goles ante España en la final del Mundial 2026.
La Selección Argentina juega la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina juega la final del Mundial 2026.
La Selección Argentina juega la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina juega la final del Mundial 2026.
La Selección Argentina juega la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina juega la final del Mundial 2026.
La Selección Argentina y España disputan este domingo la final del Mundial 2026

La Selección Argentina y España disputan este domingo la final del Mundial 2026
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Selección Argentina
España

Con un gol de Ferrán Torres en el alargue, el conjunto europeo sumó su segunda estrella tras vencer al de Lionel Scaloni, que jugó el tiempo extra con 10.

- Por Nicolás Albanese

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EN VIVO

Luego de un camino realmente emotivo y de la épica semifinal ante Inglaterra, la Selección Argentina cayó este domingo en New Jersey en la gran final del Mundial 2026 ante España, y no pudo defender la corona lograda en Qatar 2022 quedando en las puestas del bicampeonato.

En el MetLife Stadium de New Jersey, y con arbitraje del esloveno Slavko Vincic, el conjunto de Lionel Scaloni se vio superado en casi todo el encuentro, pero además sufrió un sinfín de contratiempos, entre lesiones y la expulsión por doble amarilla de Enzo Fernández antes del tiempo suplementario.

España fue el dominador de la pelota y el juego, y convirtió en figura a Dibu Martínez, que tuvo más de 10 tapadas claves, que mantenían el cero en el marcador, con el sueño de un contragolpe y, ya con 10 hombres, de forzar la definición por penales.

Entre las malas, el conjunto nacional sufrió la temprana salida de Lisandro Martínez en el cierre de la primera mitad; y luego en el complemento tuvo que agotar cambios con las salidas de Cuti Romero y Gonzalo Montiel, todos con inconvenientes físicos.

Con la roja por doble amonestación de Fernández, el alargue se hizo todavía más cuesta arriba. El grito del triunfo español llegó en el inicio del segundo tiempo suplementario en una floja cobertura de Nahuel Molina, la asistencia de Nico Williams y la definición de Ferrán Torres.

Con más agallas que juego, Argentina lo buscó con pelotazos en el cierre y tuvo dos clarísimas que no pudieron ser. El título se lo llevó España, para sumar su segunda estrella.

Minuto a minuto de Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Hasta acá la cobertura en vivo de minutouno.com

La Selección Argentina es el subcampeón del Mundial 2026.

España es campeón del mundo

La Argentina cayó en el alargue contra España, que se queda con su segunda estrella.

Giuliano Simeone por arriba del travesaño en una de las últimas

Tras un tiro de esquina, le quedó al volante argentino que se le fue alta.

Hay gol de España

Apenas iniciado el segundo tiempo suplementario, Ferrán Torres pone el 1-0 de España.

Final del primer tiempo suplementario

Argentina aguanta y quedan 15 minutos de juego.

Amonestado Lionel Scaloni

El entrenador vio la tarjeta amarilla por protestar.

Último cambio en la Selección Argentina

Sale Julián Álvarez e ingresa Marcos Senesi.

Había gol de España pero hubo falta en ataque previamente

Una infracción previa a Nicolás Otamendi anula la acción en la que España abría el marcador.

Arrancaron los primeros 15 minutos del alargue

Se juega el primer tiempo suplementario en New Jersey.

Tapadón de Dibu Martínez en la última para ir al alargue

El arquero le sacó un gran tiro libro a Lamin Yamal en la última jugada del partido.

Expulsado Enzo Fernández en la Selección Argentina

El volante argentino recibe la segunda amarilla y es expulsado.

Se van a jugar cuatro minutos más

Ya estamos en tiempo cumplido.

Amonestado Enzo Fernández en la Argentina

El mediocampista vio la tarjeta amarilla tras una queja.

Tapadón del Dibu a un bombazo de Cubarsí

El central español probaba de afuera pero respondió el arquero argentino con una buena tapada.

Último doble cambio en la Argentina

Afuera Cuti Romero y Rodrigo De Paul, por Facundo Medina y Giuliano Simeone.

Hay pausa de hidratación con el partido 0-0

Se vienen el último "cuarto" de la final del Mundial 2026.

Molina por Montiel, el tercer cambio argentino

El entrenador cambia los laterales derechos luego de intensos 60 minutos.

Amonestado Leandro Paredes

Se armó un tumulto en la mitad de la cancha y el árbitro le mostró la tarjeta amarilla al mediocampista argentino.

Paredes por Nico González para la segunda mitad

Segundo cambio en el conjunto argentino para arrancar el segundo tiempo.

Final del primer tiempo en New Jersey

Argentina y España igualan sin goles en la final del Mundial 2026.

Cambio en la Argentina antes del primer tiempo

Salió lesionado Licha Martínez y en su lugar ingresó Nicolás Otamendi.

Cucurella probó desde afuera pero se fue ancha

El lateral izquierdo probó cruzado pero se fue afuera, ante la atenta reacción de Dibu Martínez.

Amonestado Lisandro Martínez en la Argentina

Tras un mal pase de De Paul, el central tuvo que cortar una contra y fue amonestado.

Desactivó Dibu Martínez un remate desde afuera del área de Oyarzabal

Luego de una buena jugada colectiva, el arquero argentino tapó el remate del goleador español.

Hay pausa de hidratación en la final del Mundial

Primer "cooling break" del partido. Por ahora no hay goles en Nueva Jersey.

Lo tuvo Lamine Yamal tras un rebote fortuito pero atajó Dibu Martínez

Entre Lisandro Martínez y arquero desactivaron el primer avance claro del partido, antes de los cinco minutos de juego.

Arrancó la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Ya se juega la final entre la Selección Argentina y España.

Suena el Himno Nacional Argentino

El himno más hermoso del mundo se escucha en un colmado MetLife Stadium, interpretado por María Becerra.

Los equipos a la cancha para la gran final del Mundial 2026

Argentina y España salen al campo de juego para los himnos y el partido.

Suena el Himno de Estados Unidos para presentar la final del Mundial

Antes del ingreso de los equipos, suena el himno estadounidense y luego presentaron la Copa del Mundo, con Mario Kempes como representante argentino.

La Selección Argentina al campo de juego

El equipo nacional ya realiza los trabajos precompetitivos en el MetLife Stadium.

Dibu Martínez ya realiza la entrada en calor en el MetLife Stadium

El arquero precalienta en el campo de juego para la final del Mundail 2026.

Caramelo time en plena ceremonia de clausura del Mundial

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes caminaron por el campo de juego comiendo caramelos, mientras se llevaban a cabo los shows de la ceremonia de clausura.

Argentina ya está en el estadio para la final del Mundial 2026

El conjunto nacional arribó al MetLife Stadium para la gran final ante España.

Confirmado y con sorpresas: la formación argentina para la final

Argentina parte rumbo al MetLife Stadium

La delegación argentina parte en micro rumbo al estadio para la final del Mundial 2026.

Mate, foto y ritual: la foto de Chiqui Tapia con Lionel Messi y Rodrigo De Paul

"Llegó el día más esperado por todos los argentinos", escribió Chiqui Tapia en la previa a la final del Mundial 2026.

Chiqui Tapia, Lionel Messi y Rodrigo De Paul repitieron el ritual de siempre en la previa a la final del Mundial 2026

Chiqui Tapia, Lionel Messi y Rodrigo De Paul repitieron el ritual de siempre en la previa a la final del Mundial 2026

Comienza la cobertura en vivo de minutouno.com

minutouno.com inicia la cobertura en vivo del partido de la Selección Argentina ante España por la final del Mundial 2026.

Cómo llegan la Selección Argentina y España

El conjunto de Lionel Scaloni llega luego de una remontada histórica en el choque ante Inglaterra que, pese a las declaraciones previas, no se jugó como "un partido más". Fue además, sin dudas, la mejor actuación del equipo nacional en la Copa del Mundo.

Restaba conocer algo que el entrenador no adelantó: cómo terminaron sus dirigidos en el aspecto físico. Con este panorama, y sin confirmaciones del DT, se vislumbraba al menos un cambio en la formación para enfrentar a España.

En tanto, según trascendidos, el oriundo de Pujato mantenía dos interrogantes. Una, como siempre, en el lateral derecho; y la otra en el mediocampo, con los nombres de Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nico González pujando por un lugar.

Por el lado de los europeos dirigidos por Luis de la Fuente parece todo más claro en cuando al equipo, más allá de que se habían encendido las alarmas con Lamine Yamal y Pedro Porro entrenando diferenciando. España alcanzó su segunda final del mundo con una campaña interesante, ganando todos los mano a mano en los 90 y recibiendo apenas un gol en siete encuentros.

Formaciones de Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.

Datos de Selección Argentina vs. España

  • Hora: 16.00.
  • TV: TyC Sports.
  • Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
  • Estadio: New Jersey Stadium.

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