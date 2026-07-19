Héroes igual: la Selección Argentina cayó en el alargue con España, que es el campeón del Mundial 2026

Cómo llegan la Selección Argentina y España

El conjunto de Lionel Scaloni llega luego de una remontada histórica en el choque ante Inglaterra que, pese a las declaraciones previas, no se jugó como "un partido más". Fue además, sin dudas, la mejor actuación del equipo nacional en la Copa del Mundo.

Restaba conocer algo que el entrenador no adelantó: cómo terminaron sus dirigidos en el aspecto físico. Con este panorama, y sin confirmaciones del DT, se vislumbraba al menos un cambio en la formación para enfrentar a España.

En tanto, según trascendidos, el oriundo de Pujato mantenía dos interrogantes. Una, como siempre, en el lateral derecho; y la otra en el mediocampo, con los nombres de Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nico González pujando por un lugar.

Por el lado de los europeos dirigidos por Luis de la Fuente parece todo más claro en cuando al equipo, más allá de que se habían encendido las alarmas con Lamine Yamal y Pedro Porro entrenando diferenciando. España alcanzó su segunda final del mundo con una campaña interesante, ganando todos los mano a mano en los 90 y recibiendo apenas un gol en siete encuentros.