Gerard Piqué y el escándalo millonario que protagoniza

Una de las pruebas más incendiarias en contra del defensor y el presidente de la RFEF es un audio en el que se oye a Rubiales felicitar al futbolista por el rédito económico de la operación: "Geri, enhorabuena. Y no me refiero al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudita. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites".

El propio Piqué también aparece en los audios filtrados, explicándole a Rubiales la estrategia pensada para presionar a que el partido se juegue en Arabia Saudita, generando réditos económicos para todos: "A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (Real Madrid) por ocho irían... Hostia, tío: se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... A los otros (Atlético de Madrid y Valencia) se les pagan dos y uno... Son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor les sacamos... les decimos que sino, el Madrid no va... y les sacamos un palo o dos más".

Con respecto a la famosa comisión, existe un tercer audio en el que Piqué explicaría el mecanismo con el que habría terminado cobrando el dinero de la RFEF, de manera indirecta: "Rubi, él se está refiriendo no a que la comisión la paguéis vosotros, sino que al final hemos intentado quitar la comisión de los 25 millones. Así vosotros recibís los 25 millones sin la comisión. Está diciendo que no le apretemos tanto, que al final se reduciría de vosotros la comisión, pero no la pagaríais vosotros, la pagarían ellos. Se quedaría el 10 por ciento de 25, dos y medio, y os pagarían 22 y medio. La comisión iría aparte, que la pagarían ellos, no te preocupes por eso. Él simplemente está diciendo que contemples la posibilidad de, en vez de sacar la comisión de la ecuación, contéis con que la comisión va dentro del precio".

A través de su canal de Twitch, Gerard Piqué rompió el silencio y se defendió de las acusaciones en su contra, asegurando que no tenía nada por esconder y que todo lo hecho había sido legal.

"Quiero dar la cara porque todo lo que hemos hecho fue legal, no tengo nada que esconder. Lo que hicimos en Kosmos fue un trabajo espectacular. Tenemos buenas conexiones en Oriente Medio, no sólo en Arabia Saudita. La gente de allí nos comentó que querían llevar fútbol oficial a su país y, viendo el panorama, hablamos con el señor Rubiales para ver si estaban interesados en mover la Supercopa fuera de España. Les propusimos un cambio de formato. Al aceptar el cambio, nos firmó la chance de poder buscar posibles opciones, estuvimos hablando con Miami también, ellos tuvieron una propuesta de Qatar de otra agencia y al final decidieron ir a Arabia. Oficialmente nosotros cobramos la comisión de una empresa del gobierno de Arabia Saudita. No tenemos ningún convenio ni ningún trato comercial con la RFEF. En ningún caso cobramos algo de la RFEF", sostuvo el futbolista culé.

Con respecto a los audios filtrados, Piqué aseguró que El Confidencial se comunicó previamente con él y éste les dijo que no le importaba si los filtraban o no, siendo que no cree haber hecho nada ilegal: "Me llamaron la semana pasada y les dije que me daba igual porque no me tengo que esconder de nada. Estamos hablando de algo totalmente legal. Lo único ilegal es que se haya filtrado a la prensa algo privado. En 2019 esta noticia ya salió cuando se sabía que íbamos a cobrar una comisión".