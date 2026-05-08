Arbeloa perdió el control del vestuario: en Real Madrid le pusieron un humillante apodo
La crisis deportiva del conjunto merengue se agravó por los conflictos internos y la falta de autoridad del entrenador.
La situación de Álvaro Arbeloa en Real Madrid parece deteriorarse con el paso de los días. Lo que comenzó como una solución de emergencia tras la salida de Xabi Alonso terminó convirtiéndose en un escenario cada vez más caótico para el entrenador español, que perdió respaldo dentro del vestuario y quedó envuelto en una profunda crisis de autoridad.
En medio de los conflictos internos que golpean al club, desde España aseguran que varios futbolistas ya no lo respetan y hasta comenzaron a burlarse de él con un apodo despectivo: “cono”. La tensión en el plantel merengue explotó definitivamente después del enfrentamiento entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, un episodio que dejó expuesta la fragilidad del grupo en la previa de un Clásico decisivo frente a Barcelona.
Aunque el conflicto entre ambos mediocampistas fue el hecho más fuerte de los últimos días, puertas adentro consideran que el problema de fondo es mucho más amplio y tiene relación directa con la conducción del entrenador.
Diversos medios españoles, entre ellos Onda Cero y El País, revelaron que Arbeloa perdió credibilidad ante buena parte del plantel. Según esas versiones, algunos jugadores se refieren a él como “cono” incluso durante las prácticas y en pleno banco de suplentes. La situación no solo habría generado malestar en el técnico, sino también preocupación en la dirigencia por el nivel de desgaste que alcanzó la convivencia interna.
El trasfondo histórico que tiene el apodo que le pusieron a Arbeloa en Real Madrid
El apodo tiene un trasfondo histórico que vuelve todavía más incómodo el escenario. La expresión remite a una vieja disputa pública entre Arbeloa y Gerard Piqué ocurrida hace más de una década. En aquel momento, el exdefensor del Real Madrid había ironizado sobre el central catalán y deslizó que algún día lo vería “en El Club de la Comedia hablando del Madrid”.
La respuesta de Piqué quedó grabada para siempre: “Me dijo que era amigo, pero solo es un conocido… cono-cido”. El juego de palabras se convirtió rápidamente en una burla recurrente de muchos hinchas y ahora reapareció dentro del propio vestuario merengue.
La falta de autoridad de Arbeloa también quedó expuesta por otras situaciones recientes. En los últimos días trascendieron discusiones entre futbolistas y miembros del cuerpo técnico, viajes relámpago sin autorización clara y permanentes cuestionamientos tácticos. El entrenador, que asumió en un contexto complicado, nunca logró consolidar una identidad futbolística ni recuperar la estabilidad emocional de un grupo que parece completamente fracturado.
Al enterarse de las burlas internas, el DT decidió tomar medidas drásticas. Aunque no trascendieron oficialmente los nombres, distintos medios sostienen que algunos futbolistas apuntados como responsables de los comentarios fueron marginados y no volverían a jugar en lo que resta de la temporada. La decisión, lejos de calmar el conflicto, profundizó todavía más el clima de tensión dentro del club.
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