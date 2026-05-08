Arbeloa perdió el control del vestuario: en Real Madrid le pusieron un humillante apodo

El trasfondo histórico que tiene el apodo que le pusieron a Arbeloa en Real Madrid

El apodo tiene un trasfondo histórico que vuelve todavía más incómodo el escenario. La expresión remite a una vieja disputa pública entre Arbeloa y Gerard Piqué ocurrida hace más de una década. En aquel momento, el exdefensor del Real Madrid había ironizado sobre el central catalán y deslizó que algún día lo vería “en El Club de la Comedia hablando del Madrid”.

La respuesta de Piqué quedó grabada para siempre: “Me dijo que era amigo, pero solo es un conocido… cono-cido”. El juego de palabras se convirtió rápidamente en una burla recurrente de muchos hinchas y ahora reapareció dentro del propio vestuario merengue.

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La falta de autoridad de Arbeloa también quedó expuesta por otras situaciones recientes. En los últimos días trascendieron discusiones entre futbolistas y miembros del cuerpo técnico, viajes relámpago sin autorización clara y permanentes cuestionamientos tácticos. El entrenador, que asumió en un contexto complicado, nunca logró consolidar una identidad futbolística ni recuperar la estabilidad emocional de un grupo que parece completamente fracturado.

Al enterarse de las burlas internas, el DT decidió tomar medidas drásticas. Aunque no trascendieron oficialmente los nombres, distintos medios sostienen que algunos futbolistas apuntados como responsables de los comentarios fueron marginados y no volverían a jugar en lo que resta de la temporada. La decisión, lejos de calmar el conflicto, profundizó todavía más el clima de tensión dentro del club.