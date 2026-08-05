Árbitros confirmados para la fecha 4 del Torneo Clausura 2026: Darío Herrera estará en San Lorenzo-Huracán
La Liga Profesional de Fútbol confirmó las autoridades para la cuarta jornada. El experimentado juez neuquino estará al frente del Clásico Porteño.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó las designaciones arbitrales para la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 y uno de los partidos que concentra mayor atención tendrá como protagonista a Darío Herrera. El árbitro neuquino fue elegido para dirigir el clásico entre San Lorenzo y Huracán, que se disputará en el estadio Pedro Bidegain, conocido como Nuevo Gasómetro.
El duelo entre el Ciclón y el Globo será uno de los grandes atractivos de la jornada y contará con un juez que ya tiene experiencia en este tipo de encuentros. Para Herrera no será su primera participación en el Clásico Porteño, ya que tendrá la responsabilidad de impartir justicia por tercera vez en su carrera en un enfrentamiento entre San Lorenzo y Huracán.
El partido tendrá además un condimento especial por el recorrido reciente del árbitro. Herrera, de 41 años, viene de formar parte de la nómina de jueces que participaron del Mundial 2026, por lo que llega al clásico con experiencia internacional acumulada durante los últimos meses.
Cómo será la terna arbitral del Clásico Porteño
La LPF también dio a conocer quiénes acompañarán a Herrera durante el partido. Gabriel Chade será el árbitro asistente número uno, mientras que Pablo González ocupará la función de segundo asistente. El cuarto árbitro será Yamil Possi, quien tendrá la responsabilidad de colaborar con el juez principal desde el terreno de juego y controlar diferentes aspectos operativos del encuentro.
En la cabina del VAR estará Lucas Novelli, designado como árbitro encargado de la tecnología, mientras que Javier Uziga será el AVAR. Ambos tendrán una función clave para revisar las jugadas que puedan requerir intervención del sistema de videoarbitraje.
Los antecedentes de Darío Herrera dirigiendo San Lorenzo vs. Huracán
El primer antecedente de Herrera dirigiendo el Clásico Porteño se remonta al Campeonato 2016/2017. En aquella oportunidad, San Lorenzo consiguió quedarse con la victoria por 2-0 frente a Huracán en el Nuevo Gasómetro. El conjunto de Boedo se impuso gracias a los goles convertidos por Martín Cauteruccio y Sebastián Blanco. Aquel encuentro significó el debut de Herrera como árbitro principal en uno de los clásicos tradicionales del fútbol argentino.
El segundo antecedente entre ambos equipos con el juez neuquino como autoridad principal es mucho más reciente. Se produjo durante el Torneo Apertura 2025 y, a diferencia de lo ocurrido en 2017, la victoria quedó en manos de Huracán. El Globo ganó 2-0 y celebró gracias a los tantos de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral. De esta manera, Herrera llega a su tercera participación en el clásico con un antecedente favorable para cada uno de los dos grandes protagonistas del duelo.
Los árbitros de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026
Boca recibirá a Vélez con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez, quien estaría acompañado por Pablo Acevedo y Maximiliano Castelli como asistentes, y Fernando Echenique como cuarto árbitro. En tanto, el VAR estará a cargo de Jorge Baliño, mientras que el AVAR será Mariana De Almeida.
River recibirá a Tigre con el arbitraje principal de Andrés Gariano, quien estaría acompañado por José Savorani y Federico Cano como asistentes, y Valentín Bocaccia como cuarto árbitro. En tanto, el VAR estará a cargo de Yamil Possi, mientras que el AVAR será Lucas Germanotta.
Viernes 7 de agosto
19.30 Rosario Central – Aldosivi (Zona B)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
21.45 Ind. Rivadavia Mza.- Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- Árbitro: Gonzalo Pereira
- Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Diego Verlotta
Sábado 8 de agosto
14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Lucas Cavallero
14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Ariel Scime
- Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Manuel Sánchez
17.00 Tigre – River (Zona B)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: José Savorani
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Lucas Germanotta
19.15 Boca – Vélez, en el estadio Tomás A. Ducó (Zona A)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Mariana De Almeida
21.30 Independiente – Platense (Zona A)
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Nahuel Viñas
21.30 Instituto – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Gisela Boso
Domingo 9 de agosto
15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Javier Uziga
17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
- Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca
- VAR: José Carreras
- AVAR: Gerardo Lencina
17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B)
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Diego Romero
20.15 Argentinos – Racing (Zona B)
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Laura Fortunato
Lunes 10 de agosto
19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)
- Árbitro: Sebastián Martinez
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Agustín Flores
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Sebastián Bresba
21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
- Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Nelson Sosa
Martes 11 de agosto
21.00 Talleres – Lanús (Zona A)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Diego Martin
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Gastón Suárez
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