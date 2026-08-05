Árbitros confirmados para la fecha 4 del Torneo Clausura 2026: Darío Herrera estará en San Lorenzo-Huracán

Los antecedentes de Darío Herrera dirigiendo San Lorenzo vs. Huracán

El primer antecedente de Herrera dirigiendo el Clásico Porteño se remonta al Campeonato 2016/2017. En aquella oportunidad, San Lorenzo consiguió quedarse con la victoria por 2-0 frente a Huracán en el Nuevo Gasómetro. El conjunto de Boedo se impuso gracias a los goles convertidos por Martín Cauteruccio y Sebastián Blanco. Aquel encuentro significó el debut de Herrera como árbitro principal en uno de los clásicos tradicionales del fútbol argentino.

El segundo antecedente entre ambos equipos con el juez neuquino como autoridad principal es mucho más reciente. Se produjo durante el Torneo Apertura 2025 y, a diferencia de lo ocurrido en 2017, la victoria quedó en manos de Huracán. El Globo ganó 2-0 y celebró gracias a los tantos de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral. De esta manera, Herrera llega a su tercera participación en el clásico con un antecedente favorable para cada uno de los dos grandes protagonistas del duelo.

Los árbitros de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026

Boca recibirá a Vélez con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez, quien estaría acompañado por Pablo Acevedo y Maximiliano Castelli como asistentes, y Fernando Echenique como cuarto árbitro. En tanto, el VAR estará a cargo de Jorge Baliño, mientras que el AVAR será Mariana De Almeida.

River recibirá a Tigre con el arbitraje principal de Andrés Gariano, quien estaría acompañado por José Savorani y Federico Cano como asistentes, y Valentín Bocaccia como cuarto árbitro. En tanto, el VAR estará a cargo de Yamil Possi, mientras que el AVAR será Lucas Germanotta.

Viernes 7 de agosto

19.30 Rosario Central – Aldosivi (Zona B)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Mauro Ramos Errasti

21.45 Ind. Rivadavia Mza.- Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Árbitro: Gonzalo Pereira

Árbitro asistente 1: Erik Grunmann

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlotta

Sábado 8 de agosto

14.45 Deportivo Riestra – Estudiantes (Zona A)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero

14.45 Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Hector Paletta

AVAR: Manuel Sánchez

17.00 Tigre – River (Zona B)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia

VAR: Yamil Possi

AVAR: Lucas Germanotta

19.15 Boca – Vélez, en el estadio Tomás A. Ducó (Zona A)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Mariana De Almeida

21.30 Independiente – Platense (Zona A)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Nahuel Viñas

21.30 Instituto – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Gisela Boso

Domingo 9 de agosto

15.00 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Uziga

17.45 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona A)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca

VAR: José Carreras

AVAR: Gerardo Lencina

17.45 Gimnasia – Barracas Central (Zona B)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Diego Romero

20.15 Argentinos – Racing (Zona B)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Laura Fortunato

Lunes 10 de agosto

19.00 Banfield – Belgrano (Zona B)

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Agustín Flores

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Sebastián Bresba

21.15 Unión – Central Córdoba (Zona A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Nelson Sosa

Martes 11 de agosto

21.00 Talleres – Lanús (Zona A)