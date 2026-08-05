Baja sensible en Estudiantes de La Plata: un jugador clave se perderá el duelo ante Boca
El arquero abandonó la concentración del Pincharrata ebido a un cuadro febril y no estará en el partido pendiente del Torneo Clausura 2026.
Estudiantes de La Plata recibió una noticia inesperada horas antes del partido frente a Boca por el Torneo Clausura 2026. Fernando Muslera quedó descartado de manera definitiva para el encuentro que se disputará este miércoles desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y será reemplazado por Fabricio Iacovich.
La presencia del experimentado arquero uruguayo estaba en duda desde el comienzo de la semana, pero finalmente el cuerpo técnico confirmó su ausencia poco antes del comienzo del encuentro. El golero uruguayo abandonó la concentración debido a un cuadro febril y no podrá estar bajo los tres palos frente al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.
El partido corresponde al encuentro pendiente de la segunda fecha del Clausura que se pospuso por la participación del Xeneize en los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins, y tendrá como escenario la cancha de Huracán, ya que el azul y oro hará de local allí debido a que La Bombonera continúa con los trabajos de recuperación de su campo de juego.
Fabricio Iacovich reemplazará a Fernando Muslera contra Boca
Ante la baja de Muslera, Alexander "Cacique" Medina decidió confiar en Fabricio Iacovich. El arquero de 24 años surgió de las divisiones inferiores y viene mostrando números positivos durante la temporada 2026. Iacovich disputó ocho partidos durante el año y recibió solamente dos goles. Además, consiguió mantener su arco invicto en cinco oportunidades, estadísticas que respaldan la confianza del entrenador para afrontar un compromiso de máxima exigencia como el que tendrá frente a Boca.
Si bien la ausencia del histórico guardameta representa una baja importante, el CT sabe que cuenta con un arquero que ya demostró estar preparado para responder cuando tuvo oportunidades. El encuentro contra Boca, sin embargo, representará una prueba especialmente importante para el joven guardameta.
Muslera venía de ser figura en Estudiantes
La baja resulta todavía más significativa por el momento que atravesaba el arquero. El uruguayo había mostrado una importante recuperación en el partido anterior de Estudiantes, cuando el equipo goleó 3-0 a Defensa y Justicia en el estadio UNO. Durante ese encuentro, fue protagonista en el segundo tiempo al detenerle un penal a David Barbona.
La intervención fue clave para sostener la ventaja del conjunto platense y le permitió al arquero recibir una ovación por parte de los hinchas. Después de esa actuación, sus compañeros también respaldaron públicamente su rendimiento.
Tiago Palacios fue uno de los futbolistas que defendió al arquero y destacó la confianza que existe dentro del plantel. “Nosotros nunca dudamos de él, sabemos la calidad de jugador que es y no hay dudas sobre su nivel", aseguró el futbolista de Estudiantes. La actuación frente a Defensa y Justicia había servido para que Muslera dejara atrás algunas de las críticas recibidas durante las primeras jornadas del campeonato.
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