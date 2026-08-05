Baja sensible en Estudiantes de La Plata: un jugador clave se perderá el duelo ante Boca

Muslera venía de ser figura en Estudiantes

La baja resulta todavía más significativa por el momento que atravesaba el arquero. El uruguayo había mostrado una importante recuperación en el partido anterior de Estudiantes, cuando el equipo goleó 3-0 a Defensa y Justicia en el estadio UNO. Durante ese encuentro, fue protagonista en el segundo tiempo al detenerle un penal a David Barbona.

La intervención fue clave para sostener la ventaja del conjunto platense y le permitió al arquero recibir una ovación por parte de los hinchas. Después de esa actuación, sus compañeros también respaldaron públicamente su rendimiento.

Tiago Palacios fue uno de los futbolistas que defendió al arquero y destacó la confianza que existe dentro del plantel. “Nosotros nunca dudamos de él, sabemos la calidad de jugador que es y no hay dudas sobre su nivel", aseguró el futbolista de Estudiantes. La actuación frente a Defensa y Justicia había servido para que Muslera dejara atrás algunas de las críticas recibidas durante las primeras jornadas del campeonato.