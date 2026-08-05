El inesperado regalo de Lisandro Martínez a unos hinchas argentinos en Ibiza que es viral

El gesto también refleja la cercanía que Lisandro suele mostrar con los simpatizantes argentinos. El defensor, que se ganó un lugar importante en la Selección durante los últimos años, es uno de los futbolistas más queridos por los hinchas debido a su estilo de juego, su personalidad y la intensidad con la que disputa cada partido.

Cuándo vuelve Lisandro Martínez al Manchester United

Aunque se encuentra descansando, Lisandro sabe que la próxima temporada exigirá una preparación importante. Por eso, durante su estadía en Ibiza decidió mantener una rutina física y trabajar junto a profesionales para no perder ritmo. Su objetivo es llegar preparado al comienzo de una nueva campaña en Inglaterra y evitar que el período de vacaciones tenga un impacto negativo en su estado físico.

Los Diablos Rojos todavía no comunicaron oficialmente la fecha exacta en la que deberá regresar a los entrenamientos con el plantel. De todos modos, todo indica que el defensor se encuentra transitando los últimos días de descanso y que en breve deberá viajar para incorporarse a la preparación de la nueva temporada.