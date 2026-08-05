El inesperado regalo de Lisandro Martínez a unos hinchas argentinos en Ibiza que es viral
El defensor de la Selección Argentina aprovechó sus últimos días de vacaciones en España y tuvo un gesto especial con unos simpatizantes que se acercaron a saludarlo.
Lisandro Martínez disfruta de los últimos días de sus vacaciones antes de volver a ponerse a disposición del Manchester United, pero incluso durante su descanso mantiene una rutina de entrenamiento para llegar en las mejores condiciones al inicio de la nueva temporada. El defensor argentino se encuentra en Ibiza junto a Julián Álvarez y Enzo Fernández y fue protagonista de un momento que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.
Mientras realizaba una sesión de entrenamiento en una cancha de la isla española, el marcador central fue reconocido por un grupo de hinchas argentinos que se encontraba en el lugar. Los simpatizantes se acercaron para saludarlo y pedirle una foto, pero la situación terminó con un gesto todavía más especial por parte del futbolista.
Licha tuvo una actitud muy cercana con los fanáticos, conversó durante algunos minutos con ellos y finalmente decidió regalarles la musculosa que estaba utilizando durante su entrenamiento. El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y permitió observar la buena predisposición del jugador del Manchester United.
El gesto de Lisandro Martínez con los hinchas argentinos en Ibiza
El encuentro se produjo mientras el defensor entrerriano realizaba ejercicios junto a sus profesores. A pesar de encontrarse en medio de una actividad física y de estar atravesando sus vacaciones, Lisandro no tuvo inconvenientes en detenerse para atender a los argentinos que lo habían reconocido.
El futbolista se mostró relajado, conversó con ellos y terminó entregándoles una camiseta de entrenamiento de la Selección Argentina. El regalo sorprendió a los hinchas, que se llevaron un recuerdo muy especial después de encontrarse inesperadamente con uno de los defensores habituales del seleccionado campeón del mundo.
El gesto también refleja la cercanía que Lisandro suele mostrar con los simpatizantes argentinos. El defensor, que se ganó un lugar importante en la Selección durante los últimos años, es uno de los futbolistas más queridos por los hinchas debido a su estilo de juego, su personalidad y la intensidad con la que disputa cada partido.
Cuándo vuelve Lisandro Martínez al Manchester United
Aunque se encuentra descansando, Lisandro sabe que la próxima temporada exigirá una preparación importante. Por eso, durante su estadía en Ibiza decidió mantener una rutina física y trabajar junto a profesionales para no perder ritmo. Su objetivo es llegar preparado al comienzo de una nueva campaña en Inglaterra y evitar que el período de vacaciones tenga un impacto negativo en su estado físico.
Los Diablos Rojos todavía no comunicaron oficialmente la fecha exacta en la que deberá regresar a los entrenamientos con el plantel. De todos modos, todo indica que el defensor se encuentra transitando los últimos días de descanso y que en breve deberá viajar para incorporarse a la preparación de la nueva temporada.
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