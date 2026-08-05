Franco Colapinto quedó entre los 10 mejores pilotos de la Fórmula 1 en la primera parte del año
El argentino terminó la primera mitad de la temporada 2026 en el décimo puesto de la clasificación oficial, con un promedio de 7 puntos. ¿Dónde quedó Pierre Gasly?
Franco Colapinto recibió un importante reconocimiento de la Fórmula 1 después de las primeras once carreras de la temporada 2026. El piloto argentino terminó la primera mitad del campeonato dentro del top 10 del Power Rankings oficial de la categoría, una clasificación que evalúa el rendimiento individual de los corredores sin tener en cuenta el potencial de los autos que conducen.
El piloto de Alpine obtuvo un promedio de 7 puntos sobre 10 y quedó ubicado en el décimo lugar de la tabla general. El joven de Pilar comparte esa calificación con Isack Hadjar, piloto francés de Red Bull, quien también alcanzó una media de 7 unidades.
El resultado representa una valoración positiva para el argentino, especialmente teniendo en cuenta que se trata de su primera temporada completa con la escudería francesa. El Power Rankings busca establecer cuáles fueron los pilotos que mejor rendimiento tuvieron en cada Gran Premio, independientemente de las posibilidades que les entregue el monoplaza.
Cómo funciona el Power Rankings de la Fórmula 1
La clasificación es elaborada por un panel integrado por cinco especialistas. Después de cada Gran Premio, cada experto otorga una puntuación a los pilotos en función de lo realizado durante todo el fin de semana, incluida la clasificación. El objetivo es separar el desempeño individual del rendimiento que pueda ofrecer cada auto.
De esta manera, un piloto puede recibir una valoración alta aunque no haya terminado en las primeras posiciones de una carrera, siempre que los especialistas consideren que su actuación estuvo por encima de las posibilidades de su vehículo. Las calificaciones otorgadas por los cinco integrantes del panel se promedian y generan la nota correspondiente a cada fecha. Luego, esos resultados se acumulan para formar la clasificación general del año.
Qué dijo la Fórmula 1 sobre Colapinto
La categoría acompañó el ranking con un análisis individual de cada piloto. En el caso del argentino, los especialistas destacaron su evolución a lo largo de la temporada y remarcaron especialmente su mayor regularidad. El análisis oficial señaló que Colapinto “ha mejorado notablemente en consistencia durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine”.
Además, la F1 puso el foco en los resultados obtenidos por el argentino: sumó puntos en seis de las once fechas disputadas y acumuló 19 unidades en el campeonato. Actualmente ocupa el duodécimo lugar de la clasificación general, mientras que Gasly, su compañero de equipo, tiene 42 puntos.
Según el análisis de la categoría, los resultados de Colapinto también contribuyeron al rendimiento de Alpine en el Campeonato de Constructores. Los franceses se encuentran sextos, después de haber sido superada por Racing Bulls. La evaluación oficial dejó además una conclusión importante de cara al futuro del argentino: “Si Colapinto mantiene este nivel y le exige más a Gasly, sus posibilidades de permanecer en el equipo una temporada más no se verán perjudicadas”.
Kimi Antonelli lidera el ranking de pilotos
El primer puesto del Power Rankings quedó en manos de Kimi Antonelli. El joven piloto italiano de Mercedes alcanzó un promedio de 8,9 puntos y también se encuentra al frente del Campeonato Mundial de Pilotos, donde suma 219 unidades. Detrás aparece Lewis Hamilton, de Ferrari, con una media de 8 puntos, la misma calificación obtenida por Max Verstappen, de Red Bull.
Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, ocupa el cuarto lugar junto con Liam Lawson, ambos con 7,6 puntos. Más atrás aparecen Arvid Lindblad, Lando Norris y Charles Leclerc, todos con 7,5. El top 10 se completa con Isack Hadjar y Colapinto, ambos con 7 puntos.
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