Franco Colapinto quedó entre los 10 mejores pilotos de la Fórmula 1 en la primera parte del año

Qué dijo la Fórmula 1 sobre Colapinto

La categoría acompañó el ranking con un análisis individual de cada piloto. En el caso del argentino, los especialistas destacaron su evolución a lo largo de la temporada y remarcaron especialmente su mayor regularidad. El análisis oficial señaló que Colapinto “ha mejorado notablemente en consistencia durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine”.

Además, la F1 puso el foco en los resultados obtenidos por el argentino: sumó puntos en seis de las once fechas disputadas y acumuló 19 unidades en el campeonato. Actualmente ocupa el duodécimo lugar de la clasificación general, mientras que Gasly, su compañero de equipo, tiene 42 puntos.

Según el análisis de la categoría, los resultados de Colapinto también contribuyeron al rendimiento de Alpine en el Campeonato de Constructores. Los franceses se encuentran sextos, después de haber sido superada por Racing Bulls. La evaluación oficial dejó además una conclusión importante de cara al futuro del argentino: “Si Colapinto mantiene este nivel y le exige más a Gasly, sus posibilidades de permanecer en el equipo una temporada más no se verán perjudicadas”.

Kimi Antonelli lidera el ranking de pilotos

El primer puesto del Power Rankings quedó en manos de Kimi Antonelli. El joven piloto italiano de Mercedes alcanzó un promedio de 8,9 puntos y también se encuentra al frente del Campeonato Mundial de Pilotos, donde suma 219 unidades. Detrás aparece Lewis Hamilton, de Ferrari, con una media de 8 puntos, la misma calificación obtenida por Max Verstappen, de Red Bull.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, ocupa el cuarto lugar junto con Liam Lawson, ambos con 7,6 puntos. Más atrás aparecen Arvid Lindblad, Lando Norris y Charles Leclerc, todos con 7,5. El top 10 se completa con Isack Hadjar y Colapinto, ambos con 7 puntos.