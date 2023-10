La llamada telefónica de Arcucci con Zeballos luego de la polémica

LOS DICHOS DE ARCUCCI QUE FUERON REPUDIADOS EN LAS REDES

"Soy el Changuito Zeballos, me voy a romper los ligametos", dijo Arcucci mientras forcejeaba con Oscar Ruggeri en tono de broma mientras el resto de los presentes se reía y se puede escuchar un "Nooo" de Morena Beltrán quién entendía que no era el momento adecuado. Rápidamente en las redes sociales fue muy criticado y todavía el propio protagonista no habló al respecto.