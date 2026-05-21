Nicolás Otamendi es nuevo jugador de River: todos los detalles
El histórico central de la Selección Argentina cumplirá su sueño y se pondrá la camiseta del Millonario. El defensor de 38 años llega con el pase en su poder tras quedar libre del Benfica.
La novela que desveló a los hinchas de River durante innumerables mercados de pases llegó a su final más feliz. Nicolás Otamendi jugará en el club de sus amores. El General, confeso fanático de la Banda desde su infancia, decidió ponerle fin a su exitosa y extensa carrera en el Viejo Continente para cumplir el deseo pendiente de pisar el césped del Monumental con la banda roja cruzada en el pecho.
Tras quedar con el pase en su poder, el defensor llegó a un acuerdo de palabra absoluto con la dirigencia de Núñez. El anuncio oficial está previsto para antes de que termine mayo y el vínculo legal lo unirá a la institución hasta diciembre de 2027.
A pesar de que el acuerdo ya está cerrado, el "Chacho" Coudet deberá esperar un poco más para tenerlo bajo sus órdenes. Otamendi, referente absoluto y uno de los capitanes de la Selección Argentina de Lionel Scaloni, está enfocado al 100% en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Una vez que finalice la participación de la Albiceleste en la cita mundialista (que arranca el 11 de junio), el zaguero se tomará unos breves días de descanso y se incorporará directo a la pretemporada del Millonario para afrontar la segunda mitad del año, con los octavos de final de la Copa Sudamericana y la Liga Profesional como grandes objetivos.
La emotiva despedida de Nicolás Otamendi del Benfica
Otamendi cerró una etapa gloriosa de seis temporadas en el Benfica, donde fue capitán, multicampeón y se ganó el respeto unánime de los fanáticos europeos. A través de sus redes sociales, el defensor dejó un mensaje cargado de nostalgia: "Seis años… y una vida llena de recuerdos. Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. Acá creció como jugador, pero sobre todo como persona. Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber sido parte de un club tan grande. Aunque hoy toque decir adiós, estos colores van a estar conmigo para siempre".
A sus 38 años, el central surgido de Vélez Sarsfield regresa al fútbol argentino con una vigencia notable y un palmarés repleto de títulos en las ligas más competitivas del planeta:
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Vélez Sarsfield (2009 – 2010)
Porto (2010 – 2014)
Atlético Mineiro (2014)
Valencia (2014 – 2015)
Manchester City (2015 – 2020)
Benfica (2020 – 2026)
River Plate (2026 – Presente)
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