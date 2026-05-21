Racing vs. Caracas, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y dónde ver en vivo
La Academia se juega todo o nada en Avellaneda por la quinta fecha del Grupo E. El equipo de Gustavo Costas está obligado a conseguir los tres puntos ante el conjunto venezolano.
Racing afronta su partido más trascendental en lo que va del semestre internacional. Tras el duro golpe de la eliminación en los cuartos de final del Torneo Apertura ante Rosario Central (donde cayó 2-1 con un final escandaloso y dos expulsados), el conjunto de Avellaneda debe cambiar el chip de inmediato. Ubicado en el tercer puesto del grupo con apenas 4 puntos, la Academia no tiene margen de error: solo un triunfo frente a Caracas lo mantendrá con chances matemáticas de avanzar a la siguiente ronda.
Por su parte, el Caracas FC llega como la gran revelación de la zona. Mientras que en el torneo venezolano firmó una floja campaña quedando fuera de la fase final, en la Sudamericana marcha invicto y segundo con 8 unidades. A los dirigidos por Fernando Aristeguieta les alcanzará con rescatar un empate en el Cilindro para asegurar su boleto a la Fase Final del segundo semestre.
Con Botafogo ya inalcanzable en la cima con 10 puntos (debido a que venció a Racing en ambos duelos directos), el objetivo del club argentino mutó a pelear exclusivamente por el segundo lugar, el cual otorga el derecho a jugar un playoff contra los terceros de la Copa Libertadores.
Para clasificar, la Academia necesita una combinación de resultados:
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Ganar esta noche ante Caracas en el Cilindro.
Vencer a Independiente Petrolero en la última fecha.
Esperar que en la jornada de cierre, Botafogo sume puntos en su visita a Caracas en Venezuela.
Probables formaciones del encuentro
- Racing: Matías Tagliamonte; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Toto Fernández o Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
- Caracas FC: Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño; Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández; Adrián Fernández. DT: Fernando Aristeguieta.
Datos del partido
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Hora: 21:00 (Argentina)
Estadio: Presidente Perón / El Cilindro (Avellaneda)
Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)
VAR: Franklin Congo (Ecuador)
TV: ESPN y Disney+
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