Racing vs. Caracas, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Racing afronta su partido más trascendental en lo que va del semestre internacional. Tras el duro golpe de la eliminación en los cuartos de final del Torneo Apertura ante Rosario Central (donde cayó 2-1 con un final escandaloso y dos expulsados), el conjunto de Avellaneda debe cambiar el chip de inmediato. Ubicado en el tercer puesto del grupo con apenas 4 puntos, la Academia no tiene margen de error: solo un triunfo frente a Caracas lo mantendrá con chances matemáticas de avanzar a la siguiente ronda.