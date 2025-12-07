Argentina cerró una campaña histórica tras quedar cuarta en el primer Mundial de futsal femenino

image

Pese al resultado final que para nada fue el esperado por el plantel, las subcampeonas de América mantienen el sexto puesto en el ranking mundial, ubicándose detrás de Portugal, España, Brasil, Tailandia y Japón. La actuación dejó sensaciones positivas en cuanto al desarrollo y proyección del futsal femenino argentino. Sin lugar a dudas que en un futuro cercano la Albiceleste seguirá mejorando y podrá pelear de igual a igual ante las potencias que, al menos hoy, demuestran estar un paso por encima.