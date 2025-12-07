Argentina cerró una campaña histórica tras quedar cuarta en el primer Mundial de futsal femenino
La Selección Argentina cayó 5-1 ante España y finalizó cuarta en el Mundial de futsal femenino, cerrando una actuación histórica pese a no entrar al podio.
La Selección Argentina de futsal femenino cayó por 5-1 frente a España en el duelo por el tercer puesto de la primera edición del Mundial que se disputa en Filipinas. La Albiceleste, que supo mostrar momentos de gran nivel durante toda la competencia ilusionando a los hinchas, había alcanzado una instancia histórica, aunque no logró subirse al podio.
El conjunto dirigido por Nicolás Noriega sufrió la superioridad del equipo europeo, que se impuso con tantos de Ale de Paz, Laura Córdoba, Antía Pérez e Irene Córdoba. Silvina Espinoza marcó el 1-1 parcial que había dado esperanza en el inicio del partido. La derrota se sumó al duro 7-1 sufrido en semifinales ante Portugal, una de las principales potencias de la disciplina. Aun así, el equipo argentino sostuvo largos pasajes de juego competitivo frente a selecciones con mayor experiencia internacional.
Pese al resultado final que para nada fue el esperado por el plantel, las subcampeonas de América mantienen el sexto puesto en el ranking mundial, ubicándose detrás de Portugal, España, Brasil, Tailandia y Japón. La actuación dejó sensaciones positivas en cuanto al desarrollo y proyección del futsal femenino argentino. Sin lugar a dudas que en un futuro cercano la Albiceleste seguirá mejorando y podrá pelear de igual a igual ante las potencias que, al menos hoy, demuestran estar un paso por encima.
La final del certamen será protagonizada por Portugal y Brasil, que venció a España por 4-1 en la semifinal. Ese duelo definirá al primer campeón de la historia en un torneo que dejó a la selección nacional entre las grandes revelaciones y que sentó un precedente más que positivo para las próximas generaciones de jugadoras que llegarán pisando muy fuerte a la competencia.
