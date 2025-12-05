¿De qué jugador se trata?: empezó en las juveniles de River y fue al Mundial de Sudáfrica, pero no jugó

Ariel "el Chino" Garcé y su paso por el fútbol

ariel garce seleccion.jpg El "Chino" Garcé disputó algunos encuentros con Argentina.

Garcé se formó en las divisiones formativas de River, club en el que dio sus primeros pasos como profesional y donde comenzó a hacerse un nombre en el fútbol argentino. Después de sus primeras temporadas en el “Millonario”, continuó su recorrido en Olimpo, Rosario Central, Colón, Argentinos Juniors y Atlético de Rafaela.