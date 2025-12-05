¿De qué jugador se trata?: empezó en las juveniles de River y fue al Mundial de Sudáfrica, pero no jugó
Con un extenso paso por el fútbol argentino, este exjugador colgó los botines para meterse de lleno en el mundo automovilístico. Los detalles en la nota.
Muchos futbolistas, una vez que dejan la actividad profesional, eligen reinventarse lejos del verde césped. Ese es el caso de Ariel “Chino” Garcé, quien después de cerrar su etapa como jugador encontró en los autos una pasión capaz de ocupar el lugar que dejó el fútbol.
Formado en las divisiones inferiores de River Plate, Garcé tuvo un extenso paso por diferentes elencos del fútbol argentino. Además, su gran rendimiento captó la atención de Diego Maradona, quien lo seleccionó para integrar el plantel mundialista en Sudáfrica 2010.
Ariel "el Chino" Garcé y su paso por el fútbol
Garcé se formó en las divisiones formativas de River, club en el que dio sus primeros pasos como profesional y donde comenzó a hacerse un nombre en el fútbol argentino. Después de sus primeras temporadas en el “Millonario”, continuó su recorrido en Olimpo, Rosario Central, Colón, Argentinos Juniors y Atlético de Rafaela.
Además de su trayectoria local, Garcé tuvo una experiencia internacional durante en Morelia, México. Sin embargo, su paso fue breve y retornó al ámbito local. Pero en 2010 llegó el punto más alto de su carrera, cuando Maradona, entrenador de la "Albiceleste", decidió incluirlo en la lista para el Mundial de Sudáfrica.
Aunque no tuvo minutos en cancha durante aquel torneo, formó parte del plantel que llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que Argentina quedó eliminada frente a Alemania.
Su vida después del retiro
Tras retirarse en 2014, Garcé dejó el fútbol y se volcó al automovilismo, compitiendo en Fiat Competizione. Aun así, su vínculo con la pelota continuó: a fines de 2024 regresó a la Selección Argentina como ayudante técnico de la Sub-20.
