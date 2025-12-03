¿De qué jugador se trata?: llegó a Primera y fue campeón, se recibió de contador y hoy administra varios negocios

Aunque debutó en Deportivo Español y vistió la camiseta de Racing, su paso por el club de Avellaneda no tuvo la misma repercusión que en el "Ciclón". Tras retirarse producto de las lesiones, Michelini cambió de rumbo y se metió de lleno en el mundo de los negocios, con un solo objetivo: llevar un estilo de vida tranquilo y lejos de los flashes.