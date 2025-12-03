¿De qué jugador se trata?: llegó a Primera y fue campeón, se recibió de contador y hoy administra varios negocios
Campeón con San Lorenzo y con un extenso paso por el fútbol argentino, las lesiones lo pusieron contra las cuerdas. Los detalles en la nota.
Nacido de Sunchales, Pablo Michelini fue uno de los mejores jugadores que pasó por San Lorenzo, siendo pieza clave en la década del 2000 y alzando importantes títulos para la institución de Boedo. Su hito más grande se dio en el 2001, cuando levantó el Torneo Clausura y Copa Mercosur de la mano de Manuel Pellegrini.
Aunque debutó en Deportivo Español y vistió la camiseta de Racing, su paso por el club de Avellaneda no tuvo la misma repercusión que en el "Ciclón". Tras retirarse producto de las lesiones, Michelini cambió de rumbo y se metió de lleno en el mundo de los negocios, con un solo objetivo: llevar un estilo de vida tranquilo y lejos de los flashes.
Pablo Michelini y su paso por el fútbol
Michelini comenzó su camino en Deportivo Español, debutando a los 18 años. Desde sus primeras apariciones en 1992, sus actuaciones llamaron la atención de varios equipos del ámbito local. Sin embargo, terminaría siendo la "Academia" el elenco más firme para quedarse con sus servicios.
Pero el momento cumbre de su carrera llegó en 1999, cuando se incorporó a San Lorenzo. Con Pellegrini al mando, Michelini se transformó en un jugador clave del equipo que conquistó el Torneo Clausura 2001 y alcanzó la histórica Copa Mercosur, el primer título internacional del club.
Su trayectoria dentro del verde césped continuó hasta 2005, aunque estuvo marcada por lesiones que complicaron su continuidad y rendimiento. Ante estas dificultades imprevistas, decidió retirarse definitivamente del fútbol y cerrar ese capítulo de su vida.
Su vida después del retiro
Antes de colgar los botines, Michelini ya proyectaba su futuro luego del retiro: su destino estaba en los negocios. Durante sus últimos años como futbolista, comenzó a invertir en estaciones de servicio, que con el paso del tiempo se consolidaron como su principal fuente de ingresos y actividad profesional. Este rotundo cambio de vida le permitió ganar tranquilidad y estabilidad.
