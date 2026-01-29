¿Qué jugador es? Fue cuestionado en la Selección, regresó a las canchas después de un tiempo y emocionó a todos

Concluida su etapa europea, volvió al país para seguir compitiendo en el ámbito local. Defendió los colores de Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y Almagro, equipo en el que decidió ponerle punto final a su carrera profesional en 2021.

Su vida después del retiro

Tras su retiro del fútbol profesional en 2021, Gutiérrez optó por un cambio de vida y eligió instalarse en la Costa Atlántica. Aun así, nunca se desvinculó del todo de la pelota: en el último tiempo volvió a jugar de manera recreativa en Las Toninas, el mismo club que lo vio formarse en sus comienzos.