¿Qué jugador es? Fue cuestionado en la Selección, regresó a las canchas después de un tiempo y emocionó a todos
A pesar de ser resistido por los hinchas, Maradona lo respaldó y le dio la posibilidad de jugar el Mundial de Sudáfrica 2010. Los detalles en la nota.
Jonás Gutiérrez construyó una sólida carrera en el exterior, defendiendo camisetas de diferentes equipos de Europa. Dueño de un extenso despliegue por el carril derecho, fue blanco de críticas durante su paso en la Selección Argentina, aunque Diego Armando Maradona, entrenador de la "Albiceleste", lo respaldó y le permitió jugar el Mundial de Sudáfrica 2010.
Pero su recorrido no fue lineal ni sencillo. En el medio aparecieron obstáculos que pusieron a prueba su fortaleza física y emocional, y que lo obligaron a replantear su relación con el fútbol. Hoy, con 41 años, lejos de despedirse definitivamente de la pelota, decidió volver a calzarse los botines y competir nuevamente, esta vez en el ámbito amateur en la Liga de la Costa.
Jonás Gutiérrez y su paso por el fútbol
Los primeros pasos de Gutiérrez en el fútbol se dieron en Vélez Sarsfield, club en el que rápidamente destacó por su desequilibrio por las bandas y capacidad para cumplir múltiples funciones dentro del campo. Ese rendimiento temprano fue suficiente para despertar el interés del fútbol europeo.
Su desembarco en España marcó un punto de inflexión. En el Mallorca logró continuidad y protagonismo, al punto de convertirse en uno de los jugadores más valorados por el cuerpo técnico. Ese crecimiento lo impulsó a dar el salto a un escenario aún más exigente: la Premier League.
En Newcastle United, Gutiérrez vivió la etapa más extensa y significativa de su carrera. Durante siete temporadas se ganó el respeto del club y de los hinchas, no solo por su rendimiento futbolístico, sino también por su sacrificio y liderazgo dentro del equipo. Ese nivel sostenido le permitió integrar la Selección Argentina y ser parte del plantel que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, bajo la conducción de Diego Maradona.
Concluida su etapa europea, volvió al país para seguir compitiendo en el ámbito local. Defendió los colores de Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y Almagro, equipo en el que decidió ponerle punto final a su carrera profesional en 2021.
Su vida después del retiro
Tras su retiro del fútbol profesional en 2021, Gutiérrez optó por un cambio de vida y eligió instalarse en la Costa Atlántica. Aun así, nunca se desvinculó del todo de la pelota: en el último tiempo volvió a jugar de manera recreativa en Las Toninas, el mismo club que lo vio formarse en sus comienzos.
